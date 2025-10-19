Crisis migratoria
Llegan a El Hierro unas 98 personas migrantes a bordo de un cayuco
En la embarcación, que ha llegado al puerto de La Restinga, en Canarias, se encontraban cuatro menores
EP
Cueva del Hierro
Salvamento Marítimo ha interceptado en la madrugada de este domingo un cayuco que llegó por sus propios medios a la bocana del puerto de La Restinga (El Hierro), en Canarias, con un total de 98 personas migrantes subsaharianas a bordo, entre ellas diez mujeres y cuatro menores.
Asimismo, a través de un un operativo establecido por el centro coordinador de Salvamento en Tenerife, la tripulación de la Salvamar Navia procedió a localizar y acompañar a puerto a la embarcación, que llegó a La Restinga sobre las 8:21 horas de este domingo.
Una vez en tierra, los migrantes fueron asistidos por un dispositivo de seguridad y sanitario desplegado en la zona.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga
- Los nuevos funcionarios que entren a la Xunta dejarán de ocupar destinos provisionales
- Un incendio calcina por completo un piso en Vigo
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- Tenista en Wimbledon, dueño de Burger King... Vigo recibe al superyate «Anawa»
- Davila 18/10/2025
- Una pista única en Europa para hacer surf en el asfalto
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado