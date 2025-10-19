¿Adiós a los modelos de carne y hueso? Los generados por IA ya piden paso

La Semana de la Moda de Sao Paulo se ha venido celebrando como de costumbre con las modelos de siempre, es decir, de carne y hueso. Quizás han llamado la atención los escenarios de los desfiles: el metro o un jardín selvático. En los últimos años se ha hablado de si los desfiles presenciales tienen los días contados. Mientras esperamos la respuesta ganan fuerza las y los modelos generados por inteligencia artificial. Hasta una ha aparecido en un número pasado de la revista «Vogue» por primera vez en la historia de la misma. Desde la publicación, corrieron a aclarar que era un anuncio contratado (de la marca Guess), no un editorial de la propia revista.

En la bbc.com hablaron con dos de las trabajadoras de Guess en dicha campaña. Explicaban que la firma cuenta con cinco empleadas para generar modelos de IA y que podría llevarles un mes desde que tenían la idea hasta que la culminaban con el producto completo.

AME7870. SAO PAULO (BRASIL), 14/10/2025.- Una modelo desfila un diseÃ±o de la marca FlÃ¡via Aranha durante la 60Âª ediciÃ³n de la Semana de la Moda de SÃ£o Paulo 2025 este martes, en el Parque Trianon en SÃ£o Paulo (Brasil). EFE/Isaac Fontana / Isaac Fontana

En los últimos tiempos, nos hemos acostumbrado a ver ‘modelos irreales’ mostrando prendas sobre todo en tiendas de moda online como plataformas de ventas privadas con descuentos.

En internet ya hay vídeos con consejos o tutoriales para crear modelos de inteligencia artificial para una tienda o marca de ropa. Lo pueden hacer en pocos minutos, prometen. Así se ahorran pagar honorarios por sesión fotográfica y posado del maniquí.

Webs que ya venden modelos por IA para tu marca

Plataformas de IA como pippit.ai ofrecen la posibilidad de generar estos modelos. Neural Fashion AI, por su parte, se vende como la primera agencia de creatividad que ofrece tecnología y un equipo de expertos exclusivamente para negocios de moda. La firma tiene sede en Barcelona.

La marca española La Casita de Wendy, defensora de lo artesanal, ensayó un proyecto las pasadas campañas: generar por IA ropa y modelos en imágenes de las prendas imaginadas. Las clientas decidían si querían pagarlas por anticipado. Una vez hecha la reserva, la firma encargaba a artesanas la elaboración.

La prenda final era, en el remate, fotografiada con modelos reales para comprobar cómo era en su versión tangible. Le llamaron a la iniciativa «Inteligencia artesanal». En este otoño, de momento, no han repetido propuesta. Los jerseys de lana en preventa se muestran con modelos y ropa real.

¿Las modelos de IA frustran más?

Pero ¿puede tener impacto psicológico en los humanos el cambio a modelos generados por IA? ¿Admirar algo que no existe frustra? El psicólogo Xacobe Abel Fernández, de la sección de Psicoloxía e Saúde del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, señala que «al menos con la IA sabemos que no existe. Nos cuesta más saber que no existe el ideal de modelos pasados por infinitos filtros de Photoshop. Estos convierten una persona normal en una supermodelo hiperbella. Hacer pasar eso por real me parece más peligroso. Me preocupa más el filtro de Instagram que la modelo ficticia de la IA».

Xabier Martínez, de la Universidade de Vigo, opina que «no pusimos el grito en el cielo por las ediciones de Photoshop pero sí porque haya modelos de IA que perpetúan el canon de belleza Igual ese es el debate que debemos tener: ¿cuál es el canon? Tenemos que acostumbrarnos a la IA, vamos a tener que convivir con esta tecnología».

Shudu Gram, modelo generada por IA, tiene su propia cuenta de Instagram. / Instagram

Un canon de belleza inalcanzable a lo largo de la historia

En cuanto a la frustración por no llegar al ideal, Martínez indica que «ya llevamos una década con ese problema por los filtros de Instagram. Reproducen estilos de vida inalcanzables, irreales y que están ficcionados». No obstante se muestra partidario de que se identifique con una marca lo que haya sido generado por IA.

Sobre una posible estandarización de cuerpos, el psicólogo Xacobe Fernández recuerda que «los ideales de belleza fueron cambiando a lo largo de la historia. El David de Miguel Ángel tiene unas malas proporciones pero unos músculos preciosos. En los 90, había un ideal patológico, de modelos en infrapeso peligroso. Eso tuvo una reacción por parte de la sociedad que rechazaba ese modelado. Ahora, en el mundo digital, en unos minutos puedes tener una imagen de una persona inventada. Esa imagen va a cumplir el ideal de belleza de la sociedad actual porque la IA está alimentada con los ideales de belleza actuales».

Lil Miquela es una modelo de IA. | Instagram

Fernández añade que «la modelo del anuncio de Vogue no sería creíble si no hubiese otras miles de modelos reales que cumplen esos ideales. Hace años se hablaba de las proporciones de la Barbie, inalcanzables». Agrega que «siempre ha habido una ideología predominante para que las mujeres fuesen de una determinada manera».

Opina, por último, que «la tendencia de hacer a todas las mujeres iguales es una pulsión del capitalismo de siempre». Por cierto, en Instagram podemos seguir a las modelos Lil Miquela y Shudu Gram, ambas generadas por IA. La primera supera los 2,3 millones se seguidores. La segunda tiene 238.000 fans en dicha red social.