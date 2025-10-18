Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 18 de octubre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 18 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 06, 15, 20, 21, 28 y 49. El número complementario es el 08 y el reintegro, el 0. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 0898984, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- De actuar en la calle Príncipe de Vigo a hacerlo en las Audiciones a ciegas de 'La Voz'
- De la pista de baile al altar
- Arrastran por el suelo a una mujer en una pelea en Baiona
- «Cada vez somos menos curas y tenemos más tarea; hay que trabajar en conjunto»
- Sandra Ortega gana una demanda de 36 millones por la quiebra de Room Mate
- «La autovía estaba resbaladiza pero nadie nos advirtió»
- Davila 16/10/2025