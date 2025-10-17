La violinista María Dueñas gana dos premios Gramophone, incluido el de artista joven

La violinista española María Dueñas (Granada, 2002) fue reconocida esta semana en Londres como la mejor artista joven del año en la 48 edición de los premios Gramophone de la música clásica 2025, donde también se alzó con el galardón de mejor grabación instrumental por su álbum «Paganini: 24 caprichos».

La artista granadina, de 22 años, fue una de las grandes triunfadoras de la noche de los conocidos como los «Óscars» de la música clásica, al lograr dos galardones, aunque el máximo reconocimiento, el de Grabación del Año, fue a parar al director de orquesta francés Raphaël Pichon por su versión del «Pigmalión» de Johann Sebastian Bach.

Al recibir el galardón de artista joven del año, Dueñas aseguró que era un «gran placer y un honor» y afirmó: «Cuando empecé (en la música) nunca imaginé que los sonidos me convertirían en la persona que soy hoy». En referencia al álbum por el que ha sido reconocida, que también obtuvo el Gramophone en la categoría de mejor grabación instrumental, la música comentó que había sido un proceso «intenso» fruto de pasar muchas horas en el estudio. «Ha sido como un trabajo de meditación», añadió Dueñas sobre su trabajo.