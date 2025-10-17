El Sergas plantea mejorar la atención a las mujeres

Tener un problema de salud y ser mujer en algún caso puede suponer una odisea. Aquella que sufra un infarto, que padezca artritis, anemia o fibromialgia o con ciclos menstruales descontrolados y extremadamente dolorosos probablemente se dará de bruces contra un «infradiagnóstico». Los síntomas en ellas no son los mismos que en los hombres, quienes suelen sirven de estudio para fijar la norma en salud. Esto no solo se debe a «rasgos biológicos», como señaló ayer el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, sino también a «factores socioculturales, percepciones, expectativas o roles de género».

Es por ello que desde hace muy pocos años la ciencia y la medicina optaron por seguir una línea de investigación con perspectiva de género que incluya las distintas sintomatologías que diferencian la anatomía femenina. El Sergas se interesa por esta nueva forma de atender a las pacientes y publica ahora una guía para que el personal sanitario sepa cómo proceder en estos casos.

La intención es «reforzar» y «desmedicalizar determinadas etapas de salud para las mujeres, como la menopausia», para mejorar su calidad de vida y visibilizarlas como personas con necesidades y oportunidades específicas. También para «desarrollar políticas sanitarias que fomenten identidades saludables y oportunidades igualitarias», indicó Caamaño.

Según la directora xeral de Promoción da Igualdade da Consellería de Política Social, María Quintiana, es «necesario ser didácticas y dar apoyo y herramientas a los equipos para que puedan incorporar esa perspectiva de género y así dar una atención sanitaria cada vez más precisa y de mejor calidad». Con todo, esta guía atañe solo a Atención Primaria. Entre otros temas, explica, aborda la educación sanitaria en salud menstrual, el asesoramiento anticonceptivo y sobre infecciones de transmisión sexual, las consultas preconcepcionales o la atención pre y posnatal.