«Ponte… nas ondas!» convida a conmemorar o Día do Patrimonio Cultural Inmaterial
R. S.
Con motivo da conmemoración do Día do Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), que se celebra hoxe, a asociación «Ponte... nas ondas!» convida aos centros educativos de Galicia e Portugal a festexalo cunha serie de propostas didácticas.
Lugo acollerá os actos centrais desta xornada na que participa a entidade cunha exposición fotográfica sobre os bens de PCI inscritos na Unesco na biblioteca intercentros da Universidade de Santiago; o espectáculo «Enfiando o inmaterial» no Museo Provincial e obradoiros sobre os saberes tradicionais para os colexios. Así mesmo, na provincia de Pontevedra, en colaboración coa Deputación, terán lugar obradoiros de radio e patrimonio inmaterial «Falamos nas Ondas» en 10 centros educativos, mentres que na Coruña se presentará, ás 11.00 horas, « O cancioneiro galego-portugués».
