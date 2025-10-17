Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Ponte… nas ondas!» convida a conmemorar o Día do Patrimonio Cultural Inmaterial

R. S.

Vigo

Con motivo da conmemoración do Día do Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), que se celebra hoxe, a asociación «Ponte... nas ondas!» convida aos centros educativos de Galicia e Portugal a festexalo cunha serie de propostas didácticas.

Lugo acollerá os actos centrais desta xornada na que participa a entidade cunha exposición fotográfica sobre os bens de PCI inscritos na Unesco na biblioteca intercentros da Universidade de Santiago; o espectáculo «Enfiando o inmaterial» no Museo Provincial e obradoiros sobre os saberes tradicionais para os colexios. Así mesmo, na provincia de Pontevedra, en colaboración coa Deputación, terán lugar obradoiros de radio e patrimonio inmaterial «Falamos nas Ondas» en 10 centros educativos, mentres que na Coruña se presentará, ás 11.00 horas, « O cancioneiro galego-portugués».

