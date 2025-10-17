La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero, actuará el 11 de septiembre en Galicia
Las entradas salen a la venta el lunes 20 de octubre a las 12.00 horas
Ana Carro
El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh es una de las noticias del año en el panorama musical. La banda acaba de publicar las fechas de su gira y hará parada en A Coruña. El concierto será el 11 de septiembre en el Coliseum.
Las entradas se podrán a la venta el lunes 20 de octubre a las 12.00 horas.
La gira Tantas cosas que contar arrancará en Bilbao y pasará por ciudades como Madrid, Albacete, Murcia, Sevilla, Fuengirola, Valencia o Barcelona. La de A Coruña será la única parada en Galicia.
Han pasado casi 18 años desde que Amaia Montero dejó de formar parte de La Oreja de Van Gogh y fue sustituida por Leire Martínez, que ahora ha empezado su carrera en solitario.
Sin embargo, el grupo cambia con respecto a casi dos décadas, ya que el guitarrista Pablo Benegas decidió apartarse para explorar "nuevos retos profesionales".
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Davila 14/10/2025
- El reencuentro en Panxón de dos hermanos 67 años después gracias a un reportaje en FARO: «Cuando la vi, no lo podía creer»
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- La difícil tarea de sobrevivir en un barrio envejecido
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»