La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero, actuará el 11 de septiembre en Galicia

Las entradas salen a la venta el lunes 20 de octubre a las 12.00 horas

Amaia Montero, de nuevo en La Oreja de Van Gogh.

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh es una de las noticias del año en el panorama musical. La banda acaba de publicar las fechas de su gira y hará parada en A Coruña. El concierto será el 11 de septiembre en el Coliseum.

Las entradas se podrán a la venta el lunes 20 de octubre a las 12.00 horas.

La gira Tantas cosas que contar arrancará en Bilbao y pasará por ciudades como Madrid, Albacete, Murcia, Sevilla, Fuengirola, Valencia o Barcelona. La de A Coruña será la única parada en Galicia.

Han pasado casi 18 años desde que Amaia Montero dejó de formar parte de La Oreja de Van Gogh y fue sustituida por Leire Martínez, que ahora ha empezado su carrera en solitario.

Sin embargo, el grupo cambia con respecto a casi dos décadas, ya que el guitarrista Pablo Benegas decidió apartarse para explorar "nuevos retos profesionales".

