Un instrumento creado en Galicia convierte la luz solar en música

El listado de instrumentos musicales existentes en el mundo prosigue expandiéndose a día de hoy. Galicia acaba de alumbrar dos nuevos. Se trata del LSMi y del clarinete aumentado. Los dos han sido creados por gallegos, de Vigo y Bueu, y ambos fueron presentados ayer –con actuación incluida– en el festival Vertixe Sonora en la ciudad olívica.

Los dos instrumentos son hijos del siglo XXI: precisan de elementos digitales para emitir sus sonidos.

En el LSMi, por ejemplo, usan paneles solares pequeñitos en las manos. «Estos transforman la luz solar en sonido en un proceso directo. Al igual que esa energía transforma en electricidad para la casa, si la metes en un altavoz puedes hacer sonar este. Yo controlo con unos sensores de movimiento el color que emiten unas luces del instrumento y con eso modulo el sonido que se emite hacia el público», explica el vigués David Alonso, profesor de música en Lanhelas (Caminha, Portugal) y en la Escola de Música de Bueu.

En Vigo, en el Verbum. Presentación del nuevo instrumento LSMi y del clarinete expandido creados por un vigués y un buense. / Alba Villar

Alonso construyó este instrumento –junto al profesor de música andaluz Juan Luis Montoro. A mayores, al moverse con los sensores, el sistema detecta la posición de las manos y eso también incide en la modulación del sonido. «Se llama espacializar. Es mover el sonido alrededor de la gente en tiempo real», señala Alonso.

Este instrumento sonó ayer en el Verbum de Vigo donde también se presentó otro inventado por gallegos, el clarinete aumentado. «Los clarinetes tienen huecos que se tocan con los dedos y también presentan llaves. En estas colocamos unos sensores pequeñitos que detectan cuando se coloca el dedo encima. Eso produce una interacción con el sonido emitido por el clarinete. Además lo filtramos en el ordenador como si fuera un efecto pero dentro de una computadora», aclara David Alonso que toca en las bandas de música de Bueu, Bembrive y Pontevedra.

Vigo, Verbum. Nuevo instrumento LSMI y clarinete digital presentados ayer. / Alba Villar

Ese sonido lo envían a una instalación que incluye guitarras, placas de aislante térmico y platillos de batería. «Todas estas cosas, aclara David Alonso, actúan como altavoces. Son los que emiten el sonido hacia el público», añade el músico vigués que ha creado este instrumento junto al buenense Pablo Piñeiro y el luthier Iván Maía Boullosa, de Arcade.

Comencé a trabajar con estas cosas electrónicas en el Conservatorio de La Haya David Alonso — Profesor de música y creador de nuevos instrumentos

La gestación de estos instrumentos nació cuando Alonso –que estudiaba Percusión en el Conservatorio de Vigo– se marchó a realizar un curso de Erasmus al Conservatorio de La Haya, en Países Bajos. «Allí comencé a trabajar en estas cosas electrónicas que se llaman instrumentos extendidos. En La Haya colaboré con un compositor andaluz que ha preparado la primera obra para el LSMi. Tenía un prototipo con luces para las bicicletas. Yo le puse unas luces controlables. Sería hace siete u ocho años. El instrumento de las luces lo estrenamos en mi final de máster y el clarinete lo estrenamos hoy tras cuatro años de desarrollo.

Preguntado si a corto plazo habrá más actuaciones con él, responde que no. La idea es preparar una performance más extensa, como un concierto de presentación en el futuro. «Al ser instrumentos nuevos hay que crear obras para ellos. Necesitan música para ellos y solo tienen una obra cada uno», aclara.

Cita hoy con el Vertixe

El Vertixe Sonora proseguirá hoy con la obra «Delirios» de Neus Estarellas, de Palma de Mallorca en el Auditorio Martín Codax a partir de las ocho de la tarde. Se trata de una obra para piano y electrónica que reflexiona sobre la enfermedad mental y la frontera de esta con la cordura.

Concierto el jueves 23 de percusión y cello

El jueves 23 se traslada la música al Espacio Sirvent de Arte, también a partir de las 20.00 horas. La percusión de Fernando Rocha y el cello de Elise Pittenger sonarán con música brasileña. Son el dúo Qattus.

Cita para el Samaín en Samil

Los conciertos del Vertixe proseguirán hasta entrado noviembre. Un momento especial lo promete la trompista irlandesa Robyn Blairla para el Samaín, en la noche del 31 de octubre. Será en la playa de Samil en Vigo a las 23 horas.

El festival también incluye una fecha en Compostela, en San Domingos de Bonaval con el homenaje a Antonio Machado por el 144 aniversario de su nacimiento.

La organización incluye en Vigo el proyecto Choiva Ácida del colectivo N3rvdr con el alumnado del IES Valadares y el IES de Mos.