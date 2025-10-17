Un espacio para construir una nueva vida

A punto de cumplir los 57 años –los hará en enero–, Suso Rodríguez asegura que volvió a nacer tras conocer a la Fundación Érguete-Integración. «He estado más muerto que vivo toda mi vida. Hasta que me topé, por casualidad, con la furgoneta con la que reparten café por la calle. Yo en ese momento estaba malviviendo en una casa pequeña en casa de mis padres. Cuando poco después de ese primer contacto me llamaron para ver cómo estaba vi el cielo», reconoce este vigués, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora hoy.

Este escayolista ya retirado lleva tres meses sin consumir drogas y esta vez se siente fuerte para continuar la abstinencia. «Tener 200 euros en el bolsillo, no sentirme nervioso y gastarlos en comida es algo maravilloso», dice.

Las recaídas han sido una tónica desde que se inició en el consumo con veinte años: primero en la heroína –estuvo a punto de morir en once ocasiones por sobredosis– y después en la cocaína. «Con esta es más difícil morir por sobredosis, pero igualmente acaba contigo como y con todo lo que te rodea», advierte.

Suso es usuario y voluntario del programa Espacio 0 de Érguete, que ofrece orientación, acompañamiento, derivaciones, apoyo psicológico y seguimiento a personas con alto riesgo de exclusión social y sin hogar. Según su coordinadora, Nuria Cuña, 185 personas se han beneficiado este año de este programa, uno de los seleccionados por la Convocatoria de Proyectos Sociales de la Fundación ”la Caixa”, que, con un presupuesto de 655 millones de euros en 2025, impulsa proyectos para garantizar la igualdad de oportunidades en todas las etapas de la vida, especialmente para los colectivos más vulnerables.

Suso ha conseguido restablecer también las relaciones con su familia, y su sobrina, de nueve años, se ha convertido en su principal acicate para abandonar su adicción. «No puedo dejar que ella tenga esta imagen de mí», comenta.

Asimismo, ha hecho nuevas amistades, algo de lo que también carecía hasta hace poco. Mis amigos ya no están. Yo tengo que dar gracias a que sigo aquí y a que estoy sano», se lamenta.

Para Suso, los profesionales y voluntarios de Érguete son como su familia, una familia. «Colaboro siempre que puedo y la verdad, me daría mucha pens si un día tuviera que dejar de ir», manifiesta.

Suso es solo un ejemplo de las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión que viven en España.