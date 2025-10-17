Se buscan parejas gallegas de entre 18 y 25 años para participar en una película
La productora Vaca Films busca figurantes para un film que se rodará en Galicia
Abre un casting para seleccionar parejas jóvenes de entre 18 y 25 años que quieran participar en una película que se rodará en Galicia.
El film está a cargo de Vaca Films, productora detrás de títulos como 'Celda 211', 'El Niño', 'Cien años de perdón' o series como la primera temporada de 'La Unidad' (Movistar+) 'El desorden que dejas' (Netflix).
Los requisitos son solo dos: ser parejas reales dentro de ese rango de edad y vivir en Galicia. Las parejas pueden ser de cualquier orientación sexual y la productora busca que sean reales porque los seleccionados tendrán que besarse en cámara y mostrar química y complicidad.
Quienes quieran participar en ese proceso puede apuntarse a través del correo electrónico castingsgalicia@gmail.com. En ese mail deberán indicar su nombre completo, edad, teléfono, lugar de residencia y cuánto tiempo llevan saliendo. Además, se pide que incluyan fotos lo más reciente posible en pareja y por separado. Por el momento se desconoce dónde y cuándo empezará la grabación.
