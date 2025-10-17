El cantante vigués Guillermo Castro será galardonado con un Premio Latino 2025 por 'Galicia Baila', un tema interpretado en gallego

Guillermo Castro será uno de los artistas premiados en la gala de los Premios Latino 2025 que se celebrará el próximo 10 de noviembre en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. El cantante vigués ha sido reconocido por su canción 'Galicia Baila', interpretada íntegramente en gallego.

Los Premios Latino celebran y reconocen, desde hace 13 ediciones, a profesionales de la industria iberoamericana de la música. Su objetivo es promover este sector, destacando el talento, la creatividad y el impacto social a través de este arte.

Foto de familia, de la gala de los Premios Latino 2024. / Premios Latino

Entre los artistas, compositores, bandas y productores que este año se unen a la foto de premiados junto al cantante vigués, destacan Edurne, Blanca Paloma, Darkiel, Guaraná, David Santisteban o Aleks Syntek. En pasadas ediciones lograron alzarse con este galardón voces tan reconocidas como las de Antonio José, La Mala Rodríguez, Rozalén, David Bustamante, Miguel Poveda o La bien querida, Jon Secada, Los Planetas o Enrique Bunbury.

Es la primera vez que estos premios reconocen un tema en gallego como 'Mejor Canción Regional': «Orgulloso de pertencer a Galicia e á miña cidade, Vigo», expresó el intérprete olívico en sus redes sociales para celebrar este reconocimiento.

La organización del evento también se hizo eco de este galardón en su perfil de Instagram: «Hoy celebramos a Guillermo Castro, quien emocionó al jurado y al público con su tema 'Galicia baila', una interpretación vibrante, llena de frescura y sentimiento que conquistó a todos los presentes. Con su estilo único y una canción que conecta desde el primer instante, Guillermo demuestra cómo la música puede unir y hacer vibrar corazones.

La canción tiene su propio videoclip que se puede visualizar en Youtube y que cuenta con cerca de 50.000 reproducciones y que ha sido rodado mayoritariamente en las playas del área viguesa, entre ellas O Vao, Patos o Cesantes.

En su web oficial, este músico se define como «el rey de la bachata gallego, tras 15 años de trabajo constante y una proyección que no conoce límites». Destaca su «voz cálida y envolvente y un directo arrollador», en el que «Guillermo mezcla elegancia y energía sobre el escenario».

Con respecto al premio que recibirá en el mes de noviembre, lo recibe como el colofón a un 2025 que «ha sido épico, con un galardón que certifica su autenticidad y calidad y que acentúa sus raíces gallegas, siendo galardonado en los Premios Latino 2025 con una canción compuesta para su tierra y en su lengua, un cambio y un reconocimiento más que merecido».