¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Diez preguntas para repasar las noticias más destacadas de la semana y poner a prueba tu nivel de actualidad
La actualidad no se detiene y cada semana deja titulares que marcan la agenda política, social, económica y cultural. Si quieres repasar lo más importante y comprobar cuánto recuerdas, participa en nuestro test de diez preguntas. Una manera sencilla y entretenida de mantenerte al día y medir tu conocimiento sobre las noticias de la semana.
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- El reencuentro en Panxón de dos hermanos 67 años después gracias a un reportaje en FARO: «Cuando la vi, no lo podía creer»
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- La difícil tarea de sobrevivir en un barrio envejecido
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»
Las propietarias de Almaraz ultiman la solicitud de prórroga al Gobierno para evitar el cierre en 2027
