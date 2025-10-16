«Salí de una depresión cuidando a mi madre con alzhéimer y cuando me preguntan por mis logros en la vida, no respondo el de profesor o el de escritor, sino el de haber cuidado de mi madre, haber cuidado a mi mujer tras un diagnóstico oncológico y que después ella me haya cuidado a mí por una cardiopatía isquémica. Insisto en la importancia de los vínculos, en crear lazos, en cuidar a los otros, porque nuestra supervivencia depende de cuidarnos los unos a los otros y gran parte del sufrimiento en esta sociedad deriva del individualismo, de que ahora solo pensamos en nosotros mismos».

Rafael Narbona: «Nuestra supervivencia depende de cuidarnos unos a otros»

Fue una de las primeras reflexiones que el profesor de Filosofía, escritor, periodista y crítico literario Rafael Narbona manifestó ayer en Vigo, en el marco del Club FARO y con motivo de la presentación de su último libro: «Elogio del amor», en la conversación que mantuvo con el escritor vigués Antonio García Teijeiro, quien le preguntó al maestro por la dignidad y dónde hallarla en unos tiempos tan convulsos como los actuales.

Narbona empezó analizando uno de los «actos de amor» más destacados que recoge en su libro, una obra cuyo hilo conductor es la propia mujer del autor, Piedad, quien atravesó recientemente un proceso oncológico del que ya está recuperada. En la charla con Teijeiro, el filósofo hizo referencia a la figura de Janusz Korczak, célebre pedagogo, médico y escritor que si bien pudo haberse librado del fatal destino que le aguardaba en el campo de exterminio más mortífero de la Alemania nazi, Treblinka, escogió no abandonar a sus alumnos del Gueto de Varsovia y subirse con ellos al tren que los llevaría a la muerte. Rafael Narbona indicó que «también la hermana de Kafka, Ottla, hizo algo similar, acompañando a un grupo de niños a la muerte. Es otro ejemplo de una persona que antepuso el bienestar de los demás al propio».

Tomando como referencia estos dos episodios, el maestro filósofo apuntó que «en la sociedad capitalista en la que vivimos actualmente, en la que hay ambición por acumular bienes, prestigio, reconocimiento, en la que tenemos ambición material y profesional, hemos perdido la ambición fundamental y que nos dignifica: la ambición moral. En el Holocausto encontramos a estas personas que optaron por ser justas, pero ahora también ha pasado en Gaza, con periodistas, médicos o civiles. En medio de los escenarios más oscuros siempre hay personas justas que nos dignifican a todos».

Garantizar los cuidados

En su intervención, Rafael Narbona reivindicó tanto los afectos como los vínculos y los cuidados. En este sentido, el escritor hizo referencia a la reciente noticia del hallazgo de un hombre que llevaba 15 años muerto en su domicilio: «El hecho de que alguien muera solo es un fracaso social, hemos pasado de un modelo social heteropatriarcal, que no se podía perpetuar, al individualismo y al aislamiento. Hay que garantizar los cuidados. La dignidad está en cuidar nuestro entorno, a los más vulnerables, y en ser ciudadanos comprometidos y responsables».

Otro de los episodios históricos sobre los que reflexiona Narbona en «Elogio del amor» y que ayer también analizó en Vigo fue el de la tragedia de los Andes, al que se refirió como ejemplo de que «el ser humano al desnudo tiende más al bien que al mal, aunque nos hayan creer lo contrario, y nos lo hacen creer para justificar los autoritarismos». En contraposición al relato de violencia que desata William Golding en «El señor de las moscas», para Narbona, los supervivientes de los Andes demuestran que «ante una tragedia no cundió el egoísmo, sino la solidaridad, y que, en vez de rendirse, es mejor luchar hasta el final».

Entornos afectivos, sinónimo de calidad de vida

Rafael Narbona afirmó que «Elogio del amor» ha sido para él un «autorregalo» en el que poder abordar sus muchas pasiones: desde su relación de pareja a su amor por la música, el cine o la literatura, entre muchas otras.En cuanto al amor de pareja, el maestro filósofo aseguró que «no lo identifico con euforia. Lo de sentir mariposas en el estómago lo puedes pensar con 15 años, si lo piensas con 40 o 50 hay motivos para preocuparse. El verdadero amor es el compromiso que tienes con la otra persona y elaborar un proyecto de vida, las parejas funcionan por afinidad, como los amigos, es más que la pasión o la atracción sexual, es una forma de vivir que implica compartir todo con la otra persona y tener el propósito de perecer con ella». Narbona señaló que « en la actualidad el 64% de los matrimonios se rompen, hay una inmadurez patológica y se encadena relación tras relación, pero lo que da calidad de vida son los entornos afectivos y la estabilidad, relaciones que se caractericen por ello».Asimismo, Narbona también abordó la literatura como otro acto de amor, diciendo que «nace de un impulso desinteresado», es por esto que se mostró crítico con los autores que priorizan el negocio a la calidad literaria: «No respetan a sus lectores», afirmó.