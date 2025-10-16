La fuerte carga académica y los exámenes afectan a la salud mental de los estudiantes de Medicina

Medicina, que tiene una duración de seis años, es una de las carreras más exigentes. La nota de corte para acceder al grado está entre las más elevadas y, en los campus públicos catalanes, sobrepasa el 12 (sobre un máximo de 14). Además, una vez entran en la facultad, los estudiantes viven un ambiente académico muy competitivo. El resultado es que muchos estudiantes lo viven con verdadera angustia. Tanta que necesitan ayuda profesional.

València, Catalunya, Andalucía y Madrid son las comunidades con más demanda de ayuda

En 2022 se puso en marcha en toda España el Servicio Telemático de Apoyo Psicológico a Estudiantes de Medicina (SAPEM). Hasta la fecha ha brindado atención profesional a más de 600 alumnos y alumnas. Durante los seis primeros meses de 2025, un total de 77 universitarios ha recurrido al servicios de apoyo por dificultades académicas y problemas de salud mental. El perfil del estudiante de Medicina que más contacta corresponde mayoritariamente a mujeres (81% frente al 19% de varones) y con una edad media de 24 años. Los cursos con mayor tasa de estrés son 3º (29%) y 6º (18%). València, Catalunya, Andalucía y Madrid son las comunidades con más demanda de ayuda.

Promovido por la fundación Mutual Médica a través del programa Cuidar(me), la fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina y la fundación Galatea, SAPEM ofrece un acompañamiento emocional y ayuda psicológica de la mano de especialistas en salud mental. Es gratuita y tiene dos modalidades: telefónica y 'online'.

En lo que va de 2025, el principal motivo para recurrir a la ayuda son las dificultades académicas (70% de los casos), seguidas por la presión y sobrecarga docente, derivada de exámenes, el MIR y otras evaluaciones (28%). El estrés y la ansiedad también son otros motivos de consulta (24 %). Estos datos reflejan cómo la carga académica y la presión educativa afectan directamente al bienestar emocional de los estudiantes de Medicina.

"Cuidar de la salud mental de los estudiantes de Medicina es cuidar del futuro de la profesión médica. La formación universitaria es una etapa apasionante, pero también muy exigente, y muchos jóvenes viven una presión académica y emocional que puede afectar a su bienestar", explica el doctor Alejandro Andreu, presidente de la fundación Mutual Médica.

"Queremos ofrecerles una red de apoyo profesional y accesible, que les ayude a afrontar las dificultades antes de que se cronifiquen o se agraven. Nuestro propósito es acompañar a los médicos a lo largo de toda su trayectoria vital y profesional, desde los primeros años de estudio hasta la jubilación. Y eso incluye, sin duda, velar por su bienestar psicológico", concluye el especialista.

Los datos sobre salud mental de los profesionales sanitarios en España resultan especialmente preocupantes. Según el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (Paime), aproximadamente uno de cada cuatro ha sido diagnosticado con algún tipo de problema psicológico.