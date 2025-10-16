Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O festival de poesía Kerouac di adeus a Vigo tras quince anos de traballo

A derradeira edición celébrase dende onte ata o sábado en diferentes puntos | O poeta e director do certame, Marcos de la Fuente, presenta novo libro

Performance de Marcos de la Fuente no festival Kerouac. / Jose Lores

Mar Mato

Vigo

Hai novas que son tristes de escribir. É o caso desta. O festival de poesía Kerouac con sede en Vigo nos seus 15 anos de existencia, New York e México bota o pecho tras quince edicións na cidade olívica. Confirmábao onte o seu director, o vigués Marcos de la Fuente.

Facíao poucas horas antes de inaugurar a que será a derradeira edición. Nesa primeira xornada, presentación do seu novo poemario, «El poeta vs la máquina» (Editorial Elvira).

«Son poemas que escribín e démosllos á intelixencia artificial para que elaborara uns gráficos, unhas imaxes, a partir deles. No libro aparecen os poemas e as ilustracións da IA», explicaba Marcos De la Fuente.

Performance de Marcos de la Fuente onte en Vigo no festival Kerouac. / Jose Lores

En canto á temática, indicaba que o eixo é a relación da arte coa tecnoloxía. «Os poemas retratan unha época concreta, previa á explosión da IA, xa que foron creados no 2021, antes de ChatGPT. Con isto, adiantámonos ao que pasou despois», defende o poeta e director do Kerouac.

Engadía que «intentamos facer a máquina o máis humana posible xa que a alimentamos con poesía. Agora que todo o mundo emprega a IA interésame menos como tema».

Na poesía residirá a parte máis humana das persoas

Marcos de la Fuente

— Poeta

En canto ao papel da poesía nesta nova era, respondeu que «temos que comunicarnos coas máquinas a través da escrita. Canto máis poética sexa a nosa escrita, máis poética será a máquina. Se falamos do papel da poesía nun futuro, penso que será un refuxio. A poesía será a oportunidade de afrontarnos coa nosa faceta máis humana. Na poesía residirá a parte máis humana das persoas».

Respecto dos 15 anos de vida do Kerouac, recoñeceu que «este festival era a nosa carta de amor á cidade de Vigo; é o que nós intentamos darlle; queríamos convertila nunha cidade un pouco máis poética».

Recoñeceu que «cada vez custaba máis organizar o Keroauac. Pensamos que 15 anos está ben. Fixemos un percorrido e aportamos todo o que podiamos aportar. Agora estaremos en novos proxectos e novas cousas. Teñen que vir as novas xeracións para vir con cousas novas. Cando empezamos co Kerouac non había festivais deste tipo en Galicia e practicamente en España. Agora si que hai un montón de cousas», reflexionou De la Fuente.

Desta maneira, o Kerouac ficará na súa historia con 15 edicións; mentres que a edición mexicana asinará o seu final coa novena e a de New York coa décima no mes de maio.

Vigo perde o Kerouac pero a inquedanza de Marcos de la Fuente e Vanesa Álvarez voou este verán para a organización do festival Poetiuses en Ibiza.

Hoxe proxéctase o documental «Sal and Dean: tras los pasos de Kerouac» nos Multicines Norte. Mañá venres, na marquesiña da entrada de El Corte Inglés, recital de Malvares, Verdeoir, Najla Shami e Nueva Tragedia.

