Anestesia: más allá del quirófano

Hoy es inconcebible una operación sin el empleo de anestesia. La aparición de este fármaco, a mediados del siglo XIX, supuso un punto de inflexión en la medicina, especialmente en la cirugía. No solo suprimió el dolor y la consciencia del paciente, sino que redujo las tasas de mortalidad a causa de los procedimientos quirúrgicos. Hoy, apenas doscientos años después, la anestesia está presente en múltiples áreas hospitalarias: quirófano, unidad de cuidados intensivos quirúrgicos (UCI), clínica del dolor y reanimación postoperatoria.

Marina Varela. |

«El anestesiólogo es un profesional clave en el ecosistema sanitario», afirma la doctora compostelana Marina Varela Durán, jefa del Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor del Hospital Universitario de Pontevedra y secretaria general de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), con motivo del Día Mundial de la Anestesia que se conmemora hoy.

A pesar de ello, esta especialista asegura que, en algunos contextos, la labor del anestesiólogo «sigue siendo poco visible» para los pacientes y otros profesionales. «Es un reto fortalecer su rol como líder del proceso perioperatorio, especialista en medicina crítica y del dolor y como actor clave en recuperación postoperatoria y gestión del riesgo», sostiene esta directiva de la SEDAR.

Los doctores y profesores Ramón Juanatey y Ángel Carracedo fueron fundamentales en la decisión de la doctora Varela de hacer esta especialidad, que realizó en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. «Sin duda fue una de las mejores decisiones profesionales que he tomado. Se trataba de un centro de referencia nacional e internacional en Cirugía Cardiotorácica y Trasplantes, y en la enseñanza de Anestesiología, Reanimación y Dolor. Aunaba asistencia, docencia, investigación e innovación, cuidando de forma exquisita el lado humano de la medicina», explica la especialista, que realizó su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid. «Todo esto marcó sin duda mi carrera profesional», comenta la doctora Varela, que también es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

Los avances recientes en anestesia incluyen nuevos agentes anestésicos, de acción más rápida y controlada y menor toxicidad; técnicas de administración, y tecnologías de monitorización. Entre estas innovaciones, la doctora Varela destaca la anestesia guiada por monitorización cerebral, que permite medir el nivel de conciencia del paciente en tiempo real durante la anestesia general y mejora la precisión del manejo anestésico. «Evita tanto la sobresedación como el riesgo de despertar intraoperatorio», comenta.

Precisamente, despertar en medio de una operación y no hacerlo tras la intervención, son dos de los principales miedos del paciente que va a ser intervenido. «Despertarse en medio de la operación es un miedo real, pero extremadamente raro –se estima que ocurre en 1 o 2 de cada 1.000 a 20.000 cirugías con anestesia general–. Se llama ‘conciencia intraoperatoria’ y ocurre cuando el paciente está parcialmente consciente durante una anestesia general, pudiendo oír, sentir o recordar algo de la cirugía, sin poder moverse ni hablar. La muerte relacionada con la anestesia es extremadamente rara gracias a los avances en fármacos y equipos de monitorización más modernos», explica.

Como en otros ámbitos de la medicina, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial (IA) optimizan el proceso: monitores inteligentes que alertan sobre tendencias anormales antes de que se produzca una crisis; algoritmos que ajustan automáticamente las infusiones de anestesia según los parámetros fisiológicos del paciente, e integración de historiales clínicos con sistemas anestésicos para reducir errores. No obstante, también suponen un desafío. «El reto es saber cuándo confiar en la tecnología y cuándo aplicar el juicio clínico humano. Además, surgen nuevas responsabilidades legales y éticas», afirma.

Los pacientes con dolor crónico complejo y resistente a tratamientos convencionales aumentan. Su abordaje, además, es difícil dada su complejidad, ya que no es un síntoma físico, sino un fenómeno biopsicosocial, por lo que es preciso un enfoque integral y multidisciplinar que va más allá del suministro de fármacos. «El dolor crónico no siempre es proporcional al daño físico», detalla.

Según la doctora Varela, el futuro en su abordaje está en la medicina personalizada. «La tendencia hacia tratamientos no invasivos y personalizados no solo continuará, sino que será el nuevo estándar de calidad en el manejo del dolor. El futuro apunta a un modelo más humano, preciso y multifactorial, donde el paciente deja de ser un receptor pasivo y pasa a ser protagonista de su tratamiento», sostiene.

El anestesista tiene también gran protagonismo en el manejo del paciente crítico. En este sentido, la doctora Varela asegura que, en muchos países, el anestesiólogo-internista lidera equipos en UCI, especialmente en pacientes postoperatorios con soporte vital avanzado.