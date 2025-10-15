Linkin Park, segunda gran confirmación de O Son do Camiño.

Tras confirmar a Katy Perry como la primera cabeza de cartel para su próxima edición, que tendrá lugar del 18 al 20 de junio en el Monte do Gozo de Santiago, O Son do Camiño acaba de anunciar un nuevo bombazo.

Junto al icono pop global artífice de grandes himnos como I Kissed I Girl o Firework, estará Linkin Park, que se convierte en la segunda confirmación oficial del festival.

Será la única actuación que Linkin Park haga en un festival en España el próximo año, tras el colosal éxito de sus dos conciertos previstos en Madrid, cuyas 60.000 entradas se agotaron en apenas una hora.

Linkin Park es, además, la banda más vendedora de discos en el mundo durante el siglo XXI, con ventas que superan los 100 millones de copias.

Con una trayectoria marcada por la innovación sonora, el poder emocional de sus letras y su influencia en generaciones de oyentes, su presencia en el Monte do Gozo representa un hito para los seguidores del rock y la música alternativa en España.

Con ambas confirmaciones, O Son do Camiño reafirma su compromiso con grandes nombres del panorama internacional, consolidándose como uno de los eventos musicales imprescindibles en Europa.

En cuanto a las entradas, estas saldrán a la venta este viernes, 17 de octubre, a partir de las 12.00 horas en la web oficial del festival. Cabe recordar que el festival ha agotado desde su primera edición en 2018 todas sus entradas, en la mayoría de los casos el mismo día de su lanzamiento.

Creado y producido por las empresas gallegas Bring The Noise y Esmerarte Industrias Creativas, el festival cuenta además con el apoyo de la Xunta a través de la Axencia de Turismo de Galicia, en el marco de Concertos de Xacobeo.