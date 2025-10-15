Buenas noticias para los embalses gallegos, malas para los «instagrammers» del atardecer: la lluvia vuelve para quedarse

Lo que los modelos meteorológicos venían apuntando desde hace días —la llegada de borrascas atlánticas que rompan el contumaz bloqueo anticiclónico—, va tomando cuerpo en las previsiones de la Aemet y de MeteoGalicia. Las lluvias arribarán al territorio gallego en la noche del sábado y se quedarán por unas cuantas jornadas.

Los acumulados a 10 días vista que prevé el ECMWF (Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio), hasta el 25 de octubre, apuntan a cantidades entre 100 y 200 litros por metro cuadrado en Galicia. Serán más abundantes, como es habitual, en el tercio oeste. No son lluvias espectaculares, pero si se cumple el cálculo contribuirán a aliviar la sequía que golpea, sobre todo, al sur de la comunidad.

En todo caso, habrá que esperar hasta el sábado para que anticiclón instalado sobre las islas británicas, el responsable de este extraño verano en pleno octubre, comience a desplazarse hacia el este. Este movimiento permitirá que los frentes asociados a las borrascas que se mueven por el Atlántico se acerquen Galicia. Las primeras precipitaciones se esperan para el sábado; serán débiles y solo afectarán oeste. Ya el domingo se extenderán a todo el territorio y podrán ser más intensas, en especial, en la fachada atlántica.

Precipitación acumulada desde el miércoles hasta el sábado 25, según el ECMWF / eltiempo.com

A partir de ahí, en todas las siguientes jornadas hay altas probabilidades de agua. Habrá que esperar para predecir con más exactitud qué días serán más húmedos, pero la dinámica parece que será borrascosa y ya se apunta a que esta segunda mitad de octubre será algo más lluviosa de la media.

Hasta ahí, eso sí, aún quedan otras dos jornadas de sol y temperaturas elevadas. Y atardeceres de postal para los que quieran aprovechar. Lo más llamativo es una alerta amarilla de la Aemet en la zona de A Mariña y en el centro de Lugo, que estará vigente desde la noche de este miércoles hasta las 10:00 del jueves.

Previsión por días

Según MeteoGalicia, jueves Galicia continuará bajo la influencia de las altas presiones. Con esta situación, se esperan cielos con nubes altas que, en general, no impedirán el paso del sol. Habrá nieblas matinales en los valles del interior y brumas costeras en el litoral atlántico en la segunda mitad del día. Las temperaturas quedan sin cambios significativos, muy altas. Los vientos soplarán flojos de dirección variable, excepto en el litoral norte, donde serán moderados de componente este.

Cargando previsión del tiempo...

El viernes continúa el dominio anticiclónico. Con esta situación, se espera tiempo seco y soleado en general, con algunas nieblas matinales en zonas de interior y creciendo nubes de evolución en el sur de la comunidad, que incluso pueden dejar chubascos tormentosos de carácter aislado. Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, mientras que las máximas no tendrán cambios. Los vientos soplarán flojos de dirección variable, del este en el litoral norte y con régimen de brisas en las Rías Baixas por la tarde.

La retirada de las altas presiones permitirá el sábado a aproximación a Galicia de un frente, que se prevé toque tierra durante la noche por el oeste. El día comenzará con cielos muy abiertos, pero con el avance de la tarde aumentarán las nubes de tipo medio y alto. Por la noche el frente dejará lluvias que se irán extendiendo hacia el este. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso, las máximas sin cambios o con ligeros ascensos en las comarcas del litoral norte. El viento soplará de componente sur flojo con intervalos moderados.

A partir del domingo Galicia irá perdiendo la influencia anticiclónica, prevaleciendo la circulación de los vientos húmedos del suroeste. De este modo, aumentará la probabilidad de lluvia, a la vez que las temperaturas máximas sufrirán un descenso. En todo caso, los termómetros seguirán altos para la época del año.