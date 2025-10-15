El arte de figurar la neurociencia

Fruto de su colaboración con científicos españoles en Países Bajos, profesionales del Hospital 12 de Octubre tuvieron la oportunidad de contemplar en Utrecht el proyecto «Scientia», una propuesta plástica en la que el artista vigués Ramón Trigo fue quien de fusionar en un mismo soporte dos disciplinas aparentemente tan «alonxadas» como son arte y ciencia. El buen sabor de boca que dejó aquella exposición entre los profesionales del hospital madrileño les llevó a plantear la posibilidad de incorporarla a su propio centro y, coincidiendo con la celebración de la Semana Cajal, con la que la Real Academia Nacional de Medicina de España rinde homenaje al primer médico español que consiguió el Premio Nobel de Medicina, el artista vigués inaugura hoy en el Espacio para la Ciencia y la Cultura María Skłodowska-Curie la muestra «Scientia. Arte en Neurociencia», con la que da continuidad al proyecto que inició en Países Bajos y a la que suma nueva obra.

La exposición, que podrá visitarse en el Hospital 12 de Octubre hasta el próximo 10 de diciembre, «está dividida en dúas partes: unha que está dedicada a Ramón y Cajal, que consta de obras propias baseadas nos seus esquemas, mentres que a outra metade da mostra está dedicada ao traballo dos científicos españoles en Holanda. Neste caso, aínda que o proxecto en si mesmo abarca moitos campos, en Madrid só poderá contemplarse a parte dedicada á neurociencia», explica Ramón Trigo.

Ramón Trigo, ayer, durante el montaje de sus obras en el Hospital 12 de Octubre. / Cedida

El artista vigués reconoce que fue toda «unha aventura» asumir el reto de figurar la neurociencia y cuenta que «a partir das explicacións de cada un dos científicos eu fun facendo a obra. O proceso foi moi complexo porque traballei con máis de 20 científicos, todos de áreas distintas, que non tiñan nada que ver, e tiven que adaptar a miña obra a cada un deles. É complicado, sobre todo porque eles están alá e eu aquí, e aínda que fun tres veces, cando traballo no día a día, se teño dúbidas, teño que contactar con eles para resolvelas».

En cuanto a la parte técnica, Ramón Trigo apunta que «todas as obras dedicadas a Ramón y Cajal, que son tres series: ‘Mosaico Ramón y Cajal’, ‘Bosques neuronales’ e ‘Retina’, están todas feitas sobre papel, e logo as obras dos científicos están feitas sobre distintos taboleiros. Neste caso hai traballo de cinco científicos. Ademais, hai seis pezas de gran formato, lenzos de dous metros de altura con técnica mixta , e que tamén están inspiradas en Ramón y Cajal, e tres esculturas».

Tras el éxito de la exposición que cautivó a la comunidad científica en Utrecht, en el Instituto Cervantes, el artista vigués tiene intención de seguir ampliando la colección de obras que dan vida a «Scientia», tal y como ha hecho con motivo de la muestra en el hospital madrileño, puesto que afirma que «este é en realidade o arranque do proxecto, gran parte da obra que se expón agora en Madrid non estivo en Holanda, porque o meu obxectivo é que sexa itinerante e a miña idea é poder levala tamén a Vigo, por suposto». En este sentido, Ramón Trigo indica que «eu sigo facendo obra nova dentro deste proxecto, queremos seguir movéndoo, porque realmente o proxecto como tal está comezando».

A diferencia de la exposición del artista vigués que acogió el Instituto Cervantes en Utrecht, que solo estaba dirigida a la comunidad científica, «Scientia. Arte en Neurociencia» podrá ser visitada por todo tipo de público tras la inauguración de hoy en el Espacio para la Ciencia y la Cultura María Skłodowska-Curie del Hospital 12 de Octubre, de lunes a viernes, excepto festivos, en horario de 9.00 a 20.00.