Alberto Barciela, galardonado por la Asociación Iberoamericana de Periodistas

El periodista redondelano Alberto Barciela ha sido galardonado con el XXI Premio de lAsociación Iberoamericana de Periodistas (AIPET), que recibirá el próximo 20 de enero en el marco de la Conferencia de Ministros Iberoamericanos de Turismo (CIMET), evento que precede a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid. Este reconocimiento está destinado a distinguir a aquellos que, día a día, dignifican el periodismo especializado y técnico, y el jurado pone de relieve la trayectoria profesional, el esfuerzo asociativo y los valores humanos del galardonado, y con ello sus más de cuarenta años de dedicación al periodismo y a la comunicación, con especial relevancia en el ámbito turístico.

La decisión de la AIPET, presidida por Olga Bohera, de honrar a Alberto Barciela evidencia la importancia de su trabajo en la promoción turística, destacando su papel en el lanzamiento de iniciativas clave para España y Galicia, como los Caminos de Santiago y Galicia Calidade, entre otras. El acta destaca que merece un especial reconocimiento su actividad periodística como colaborador de más de un centenar de periódicos y medios de comunicación españoles e iberoamericanos, así como su participación con distintas responsabilidades en múltiples programas de radio y televisión y la dirección de congresos de gran relevancia.