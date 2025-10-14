Los tipos de cáncer de mama metastásico más comunes y cómo afectan a las pacientes

Ni rosa ni bonito. En España se diagnostican cerca de 37.000 nuevos casos de cáncer de mama cada año, y aunque la mayoría se detectan en fases tempranas, alrededor del 5 al 10% de las pacientes debutan con metástasis, es decir, cuando el tumor ya se ha extendido a otros órganos del cuerpo. María Rouco Costas, es una de ellas. «El cáncer es vomitar en un cuarto de baño sin poder moverte» relata para FARO

En este contexto, conocer los tipos de cáncer de mama metastásico más frecuentes resulta clave para entender su evolución y los avances que están mejorando la calidad y la esperanza de vida de miles de mujeres.

Tres grandes tipos con perfiles muy distintos

El cáncer de mama metastásico se divide en tres grandes grupos según las características de las células tumorales. El más habitual es el cáncer con receptores hormonales positivos (HR+), que representa cerca del 70% de los casos. En este tipo, las células cancerosas dependen de las hormonas femeninas —estrógeno y progesterona— para crecer. Suele extenderse a los huesos, pulmones o hígado, y responde bien a tratamientos endocrinos que bloquean la acción hormonal.

Por su parte, el cáncer HER2 positivo afecta al 15-20% de las pacientes. Se caracteriza por una proteína que acelera el crecimiento celular .El tercer subtipo, el triple negativo, es el más agresivo y representa alrededor del 10-15% de los casos. No expresa ninguno de los tres receptores anteriores, lo que limita las opciones terapéuticas. Tiende a metastatizar en pulmones y cerebro, y requiere tratamientos intensivos con quimioterapia o inmunoterapia.

Hablar del cáncer de mama metastásico exige mirar más allá de las campañas. Supone reconocer la realidad compleja y desigual que viven miles de mujeres: los avances médicos conviven con las brechas de acceso, el cansancio con la esperanza, y la necesidad de investigación con la urgencia de apoyo real. Visibilizar esta enfermedad no es adornarla, sino entenderla en toda su dimensión humana y exigir compromiso sostenido, no solo gestos puntuales.