Expertos sobre el ayuno intermitente: entre la promesa de perder peso y las dudas sobre su seguridad

Las dietas con restricción horaria, como el ayuno intermitente, se han popularizado en los últimos años como método para bajar de peso y «activar» el metabolismo. Muchos rostros populares han hecho gala de recurrir a esta rutina alimenticia. Sin embargo, los expertos advierten que todavía no hay consenso científico sólido sobre sus beneficios ni sobre sus posibles riesgos a largo plazo.

Una investigación preliminar basado en el seguimiento de más de 20.000 adultos estadounidenses durante ocho años y presentada en un congreso de la Asociación Estadounidense del Corazón encendió las alarmas: las personas que limitaban su ingesta a menos de ocho horas diarias presentaban un 91% más de riesgo de muerte cardiovascular que quienes comían durante periodos de entre 12 y 16 horas al día.

El catedrático Keith Frayn, experto en metabolismo humano de la Universidad de Oxford, consideró en aquel momento que el trabajo «plantea preguntas importantes», pero subrayó que «necesitamos estudios a largo plazo para comprender realmente sus efectos».

También el profesor Tom Sanders, del King’s College de Londres, pide prudencia. Recuerda que muchos trabajadores con horarios nocturnos —como transportistas o personal sanitario— suelen comer en franjas reducidas, y eso ya se asocia a un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular.

Lo que sí se sabe: eficacia en la pérdida de peso

Frente a las incertidumbres, un metaanálisis de 99 ensayos clínicos, publicado en la revista médica The BMJ, ofrece una visión más estructurada: el ayuno intermitente ayuda a perder peso, aunque sus resultados son similares a los de las dietas tradicionales de restricción calórica.

El estudio, liderado por Zhila Semnani-Azad, investigadora de la Universidad de Harvard, concluyó que el ayuno en días alternos (comer un día sí y otro no) es el que genera mayor reducción del peso corporal, frente a otros tipos como la alimentación restringida en el tiempo o el ayuno de 24 horas.

Ni milagroso ni peligroso por sí solo

Para el profesor Naveed Sattar, de la Universidad de Glasgow, el ayuno intermitente «no tiene nada de mágico». Su eficacia, explica, se debe a que reduce la ingesta calórica total, del mismo modo que otras dietas. «Puede ser una opción más de estilo de vida, siempre que sea sostenible y no genere carencias nutricionales», resume.

El ayuno intermitente no es una panacea, pero tampoco un hábito intrínsecamente peligroso. Puede favorecer la pérdida de peso y la mejora metabólica en algunas personas, aunque no existen pruebas suficientes sobre sus efectos a largo plazo. Los especialistas coinciden en que debe hacerse con seguimiento médico y dentro de un plan nutricional equilibrado.

Mientras la ciencia sigue investigando, la recomendación general es clara: más allá de las modas, la clave sigue siendo una alimentación variada, moderada y sostenible.