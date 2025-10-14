Ángeles Caballero: «Me han deseado una violación grupal por opinar»

«Han orquestado una campaña deseándome una violación grupal por dar mi opinión sobre los menores migrantes no acompañados. Lo pasé muy mal. Me gustaría tener una coraza de titanio, pero he dejado de hacer planes y de salir de casa, incluso mis hijos me han aconsejado que no saliera». Así lo manifestó la periodista y escritora Ángeles Caballero ayer en Club FARO en el momento de la charla coloquio en que la presentadora del acto, la periodista Iria Lagarón, le preguntó por la parte de su nuevo libro, ‘Orfidal y Caballero’ (editorial Arpa), donde aborda los comentarios de odio que reciben en redes sociales quienes, como ella, dan su opinión.

«El anonimato es el refugio para quien te quiere decir algo que no te diría a la cara», apuntó, al tiempo que aseguró que las periodistas son en mayor víctimas que sus compañeros varones. «Ser mujer lleva implícito que cuando comentan lo que escribes haya una alta probabilidad de no hablen tanto del contenido de tu opinión sino de tu físico y de tu vida sexual: o sobre con quien nos hemos acostado para llegar o si estamos amargadas porque nadie quiere tocarnos».

Explicó Caballero que se embarcó en su segundo libro a petición de la editorial tras el éxito del primero, ‘Los parques de atracciones también cierran’, donde explica cómo se convirtió en cuidadora de sus padres, ya fallecidos. «Al principio sentí vértigo de las segundas partes, pensé en que sería un fracaso. Me propusieron algo que me divirtiera y empecé a hacer un dietario», explicó sobre su nuevo libro, que lleva cinco días a la venta. «Espero que los críticos sean piadosos conmigo porque soy muy sentida».

La añoranza de sus padres, el equipo que forma con su marido y su pasión por el cine son tres temas presentes a lo largo del texto. «La cultura me permite refugiarme de la actualidad y combatir la ansiedad. Escuchar podcast, sobre todo de crímenes, es mi gran placer. Los escucho en los aviones porque me da miedo a volar y quiero lo más truculento».

Hija menor de una familia que escuchaba a Rafael, donde no había libros , entraba cada día el ABC y una vez a la semana la revista Hola, Caballero expresó que sus hijos han crecido en un ambiente más heterogéneo. «En mi casa hay libros, periódicos y revistas, aunque mis hijos no leen lo que escribo ni me escuchan en la radio; les hemos puesto a la Jurado, a Sabina y ahora todos escuchamos un poco de reguetón para mejorar la convivencia», relató. Se definió como una madre «gallina» e «intensa» de dos adolescentes (su hijo de 14 años es un hincha del Atlético de Madrid y su hija de 18, estudiante de Estudios Internacionales a la que ha acompañado a un concierto en San Sebastián de Juanjo Bona, concursante de Operación Triunfo, y ha comprado una entrada para Taylor Swift en Lisboa, a donde fue con su padre).

Abriéndose en el coloquio, como en su libro, declaró que evita ir a comidas de trabajo con colegas periodistas porque le resulta insoportable «ver como nos miramos al ombligo porque pensamos que lo que hemos escrito esa mañana ha salvado al mundo». También abogó por sacar esa aura que rodea a los tertulianos que, como ella, opinan en la televisión, comentando que los ha visto en plató comprando colchones, repasando la lista de la compra, jugando a videojuegos o mirando un vídeo de la Pantoja en Supervivientes.

Habló del sentido del humor como su «absoluto salvavidas y un «excelente aliado para tapar carencias». Confesó haber contenido la ira en determinadas partes del libro, como al hablar de la imputación de los dos consejeros de Madrid por la muerte en pandemia de personas mayores en residencias. Su madre fue una de ellas.

«Una mujer con carro de la compra que escribe»

Nacida en 1976 en Madrid porque no había hospital en su localidad, Getafe, Ángeles Caballero estudió Periodismo por vocación y ahí sigue, «a pesar del desencanto y el cansancio propio de la edad». Dos veces le ofrecieron cargos de responsabilidad: subdirectora de un periódico (a cambio de comprometerse a no tener hijos) y jefa de sección (el mismo día que volvía de su primera baja de maternidad, para lo que tenía que renunciar a la jornada reducida). Actualmente escribe crónica política y social en El País, habla en la Ser y sale en La Sexta.Se hizo adulta aprendiendo que el mundo se divide entre los que cuidan y los que son cuidados, es madre y testigo de los rituales culturales y políticos de un Madrid solemne y ufano. Entre ruedas de prensa, lavadoras pendientes y paquetes de fideos en la alacena, Ángeles Caballero se considera «una mujer con carro de la compra que escribe», mientras observa cómo sus hijos transitan la adolescencia.Tras divertir a miles de lectores con ‘Los parques de atracciones también cierran’, regresa para explorar, desde su costumbrismo pizpireto, la experiencia de la madurez femenina. Una crónica de agobios y sainetes con los que se construyen tantas vidas urbanas de mujeres de clase media.