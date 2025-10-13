Rituales esotéricos en Galicia: ¿un fenómeno en auge?

La aparición de un aro con restos de pólvora quemada ante la puerta de la iglesia de San Martiño, en Moaña, reaviva el debate sobre el aumento de rituales esotéricos en distintos puntos de Galicia.

Aunque algunas fuentes apuntan que este tipo de ritos está muy extendidos y que se relaciona con actividades chamánicas o de santería, lo cierto es que todavía no hay evidencias de un incremento generalizado. Este tipo de ritos suele utilizar elementos como frutas, monedas o trazar figuras con cierta carga simbólica como una estrella de David.

Quienes realizan estas ceremonias se guían por la superstición y creen que pueden atraer la fortuna, ayudar con problemas de salud o provocar el mal a una persona concreta.

¿Están en aumento los rituales en Galicia?

Los rituales tradicionales están asentados en la identidad gallega. Uno de los ejemplos más populares y extendidos es el de las hierbas de San Xoán que no solo se mantiene, sino que se reinventa a través del contenido en redes sociales en el que se explica qué hierbas recoger o qué propiedades pueden tener estas plantas.

#PlantasMedicinales #medicinanatural #malva #hiperico #sanjuan #ciencia #divulgacion #farmacia #farmaceutica ♬ sonido original - Farmatiks @farmatiks ¿Sabías que en Galicia muchas personas todavía recogen “as herbas de San Xoán” la noche del 23 de junio? 🌿 Dicen que si las dejas a la intemperie y te lavas la cara con ellas por la mañana, espantas o meigas… pero ¿qué hay de verdad detrás de esta tradición? Hoy te cuento lo que dice la ciencia sobre algunas de estas plantas medicinales silvestres. Porque sí, más allá de la superstición, muchas tienen propiedades reales, estudiadas y con evidencia. Nada de magia, esto va de salud. 👉 El hipérico o hierba de San Juan, por ejemplo, tiene efecto antidepresivo leve, aunque ojo, puede interactuar con muchos medicamentos. 👉 La malva se ha usado por su poder calmante y antiinflamatorio para mucosas, como la garganta o el intestino. 👉 El fento macho ya no se recomienda por su toxicidad, y el hinojo ayuda a aliviar los gases y cólicos digestivos. La clave está en informarse bien: no todo lo natural es inocuo, y no todo lo tradicional es superstición. 🌿 Si te interesa entender mejor cómo funcionan estas plantas y cuándo usarlas con seguridad, quédate por aquí. Tu salud merece decisiones conscientes, no a ciegas. ✨ #HierbasDeSanJuan

Estas costumbres, junto al conjuro de la queimada o colocar xestas en puertas y coches la noche previa al 1 de mayo, son hoy en día gestos más identitarios que supersticiosos y en los últimos tiempos reciben una mayor cobertura. Este tipo de actos poco tienen que ver con los ritos y la 'magia negra' con la que se asocian eventos como el sucedido en Moaña.

Sin embargo, más allá de estas tradiciones estacionales, solo encontramos noticias puntuales de estos hallazgos y no existe un volumen suficiente de casos o un estudio que respalde el supuesto incremento general de estos rituales.

Aunque no son numerosos, estas ceremonias suelen celebrarse en lugares asociados con la espiritualidad y la magia, como iglesias o restos arqueológicos. El uso de fuego y elementos inflamables, así como la utilización de dibujos sobre estas superficies sí puede poner en peligro el patrimonio local.

La viralidad de alguno de estos actos y su cobertura mediática a nivel local pueden contribuir a crear la percepción de que se trata de una práctica en auge, pero por el momento, estos presuntos 'ritos satánicos' son más llamativos que habituales.