Portugal publica las conclusiones del accidente aéreo en el que murió el piloto acrobático vigués Manuel Rey Cordeiro «Coco»

El pasado 2 de junio de 2024, a primera hora de la tarde, dos aeronaves acrobáticas Yakovlev (YAK-52) de la patrulla hispano-lusa Yakstars colisionaron durante su espectáculo aéreo en el Beja Air Show (Portugal). En una de ellas iba a los mandos el vigués Manuel Rey Corderio «Coco», de 62 años y también piloto comercial de Vueling, que falleció tras el accidente. Portugal abrió entonces una investigación constituida por una comisión mixta entre el Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes con Aeronaves y de Accidentes Ferroviarios (GPIAAF) y la Comisión Central de Investigación de la Fuerza Aérea (COCINV) cuyas conclusiones y recomendaciones acaban hacerse publicas.

En el documento oficial, de 82 páginas, los técnicos llegan a varias conclusiones sobre los motivos que pudieron haber provocado que el experimentado piloto gallego, tras haberse salido de la formación para ejecutar una maniobra en solitario, ascendiera repentinamente y colisionara contra otro de los aviones de los Yakstars, cuyo piloto portugués sí tuvo tiempo a abrir el paracaídas y salvarse. No así el gallego.

Maniobra que realizó el avión antes de la colisión. / Informe GPIAAF

En el informe de la GPIAAF, coordinado por la Comisión Central de Investigación de la Fuerza Aérea Portuguesa, se recoge que todo transcurría con normalidad hasta que los Yakstars iban a realizar su penúltima maniobra acrobática. Fue entonces cuando el YAK 04 de Manuel Rey Cordeiro se separó de la formación para ejecutarla (la maniobra, en la imagen sobre estas líneas) y perdió altitud. «Hubo un aumento de velocidad con respecto a la formación, comprometiendo su separación longitudinal y el posterior ascenso para regresar a la zona de demostración aérea, lo que provocó el cruce de la trayectoria del resto de la formación en vuelo, causando la colisión con la aeronave YAK 03», se recoge en el informe.

Descarta fallos en el avión

El GPIAAF descarta que el accidente pudiera haberse producido por fallos en el avión, conclusión a la que llega tanto del análisis de los restos de la aeronave como de la multitud de vídeos e imágenes de ese día. «La aeronave estaba estructuralmente intacta antes del impacto y existió suavidad y continuidad en la maniobra que precedió a la colisión aérea». Tampoco detectaron problemas de mantenimiento en el avión, aunque sí advierten de una «fragilidad relevante» por divergencias en el registro de las horas de vuelo del YAK04.

En el informe del accidente se pone el acento en algunas lagunas en lo que a los entrenamientos se refiere. «De acuerdo con las entrevistas realizadas, se considera que existe una insuficiencia en el entrenamiento regular de la patrulla acrobática, en especial a lo que se refiere la preparación para el Beja Air Show 2024».

Según el informe, la patrulla apuntó que solo había realizado dos eencuentrosde entrenamiento en 2024 (el último con más de 30 días de intervalo sobre la fecha del festival aéreo de Beja). «Y sin información/confirmación documentada de la presencia de todos los integrantes de la patrulla u otros detalles relativos al entrenamiento, siendo una fragilidad sustantiva en la preparación de esta patrulla para las exigencias asociadas a las demostraciones acrobáticas aéreas», se apunta en el informe.

A mayores, el informe de la GPIAAF apunta que el análisis comparativo de la secuencia de ejecución de las maniobras los días 1 y 2 de junio de 2024 revela la existencia de diferencias, lo que habría sido un factor determinante para que se produjera el accidente. «En concreto, hubo una diferencia en la trayectoria de la Patrulla Acrobática YAKSTARS en la ejecución de la maniobra YAKER PASS. Este hecho provocó que, el 2 de junio de 2024, esta estuviera volando más al Este y, por lo tanto, más cerca de la línea Datum (línea imaginaria de referencias) que el 1 de junio de 2024, en el momento de la separación de la formación en vuelo por parte de la aeronave YAK 04, para posicionarse para su demostración en solitario. Esta diferencia habría motivado una corrección intencionada de la trayectoria por parte del piloto de la aeronave YAK 04 hacia el Oeste, con el fin de facilitar la ejecución de la maniobra de salida de la formación en transición hacia su demostración en solitario. Esta alteración colocó al avión YAK 04 en una posición a la derecha y delante de la formación, lo que probablemente contribuyó a la pérdida de conciencia situacional de su piloto y a la posterior intercepción catastrófica de las trayectorias de vuelo entre el avión YAK 04 y el resto de la patrulla acrobática», se argumenta en el informe.

Recomendaciones

Tras el análisis del accidente, el GPIAAF ha emitido cuatro recomendaciones de seguridad a la patrulla Yakstars, y otras a la Fuerza Aérea Portuguesa, a la Autoridad Aeronáutica Nacional y tambien a la Autoridad Nacional de Aviación Civil.

Respecto a la patrulla, recomienda la ejecución de un sistema de supervisión periódico sobre el registro de horas de vuelo; que defina internamente requisitos de aptitud y mantenimiento regular de esa aptitud para las maniobras de todos los pilotos de la patrulla, incluyendo horas mínimas de vuelo para maniobras en formación y en solitario; y que sean obligatorio el entrenamiento de las maniobras en las demostraciones aéreas para que los pilotos se familiaricen con las referencias visuales. «Se recomienda que este entrenamiento se ejecute durante las 48 horas queantecedenn a las exhibiciones aéreas para garantizar una mayor proximidad a las condiciones entre el entrenamiento y la exhibición aérea».

El informe completo puede leerse en la página oficial de la GPIAAF (en este enlace).