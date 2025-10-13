El coste de ser celíaco en Galicia: estos son los productos que más se encarecen con la etiqueta 'sin gluten'

La organización de consumidores Facua publica los resultados de un estudio de precios en el que se señala que las versiones sin gluten de los alimentos son un 153% más caras de media que sus versiones normales. Los hogares con celíacos en Galicia deben destinar más recursos en alimentación, en algunos productos, la diferencia de precios llega a ser hasta de un 451% más.

El estudio, realizado sobre un centenar de productos en seis grandes cadenas de distribución, ratifica una situación que los pacientes de celiaquía llevan años denunciando. La alergia al gluten se salda, no solo con una dieta restrictiva, sino con un mayor gasto para los consumidores.

La organización se suma a distintas asociaciones de celíacos y piden la creación de más ayudas directas para los pacientes con las que poder hacer frente a estos sobrecostes.

Mismo producto, pero mucho más caro

Para realizar el análisis de precios, el estudio ha seleccionado alimentos similares que cuentan con versiones con y sin gluten en el mercado, en su mayoría de marca blanca. Entre los productos analizados hay pizzas, pastas, cervezas, panes, galletas, cereales, magdalenas, harinas, nuggets y tortas de anís.

La toma de precios se llevó a cabo el 30 de septiembre en seis cadenas distintas de supermercados que operan en España. La diferencia media del precio entre alimentos con y sin gluten, teniendo en cuenta las 50 comparaciones de este estudio, alcanza el 153,5%.

Uno de los productos en los que se ha detectado una mayor variación de precios es el pan de molde. En uno de los supermercados, la versión con gluten cuesta 1,36 euros/kilo, mientras que la versión sin gluten está en los 7,50 euros/kilo, es decir, un 451,5% más. Otro de los productos con una mayor variación es la harina de trigo para repostería, un 445% más caro en su versión sin gluten en uno de los supermercados estudiados.

Facua apunta un incremento «significativo» en la pasta sin gluten. Mientras el paquete de 500 gramos de espaguetis o macarrones de marca blanca tiene un precio de 0,80 euros en tres de los seis supermercados, su versión sin gluten es de 2,05 euros en esas mismas tres cadenas (un 156,2% más).

Otro de los resultados a resaltar es que, de los productos seleccionados, «sólo hay cuatro cuyo precio es igual o inferior en la versión sin gluten». Lo más llamativo de este dato es que tres de ellos son cervezas.

Más ayudas directas

Como conclusión del informe, «Facua vuelve a pedir a los ministerios de Sanidad y Consumo que impulsen un programa de ayudas económicas para personas con celiaquía». Señalan que otros países del entorno como Francia, Portugal, Italia o Bélgica cuentan desde hace años con este tipo de prestaciones.

La organización especifica que estas ayudas deben ser directas y «teniendo en cuenta los niveles de renta a aquellas personas y/o familias que acrediten a través de un informe médico el diagnóstico de esta enfermedad». También apuntan que, por el momento, la mayoría de subvenciones en España son cuantías pequeñas, en muchos casos concedidas por ayuntamientos o diputaciones y gestionadas a través de asociaciones de celíacos.