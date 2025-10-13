Las borrascas amenazan con romper al fin el bloqueo anticiclónico sobre Galicia

Si usted vive en Galicia y hace parte del mismo grupo de personas que el malogrado cantante de Blind Melon, Shannon Hoon, que en "No rain" confesaba disfrutar viendo cómo se forman los charcos y se quejaba de la falta de lluvia, está de enhorabuena. Y es que por primera vez en muchas semanas, las borrascas atlánticas amenazan, al fin, con romper el bloqueo anticiclónico que, con contadas excepciones, lleva todo el otoño impidiendo la llegada de frentes lluviosos.

La novedad meteorológica, todavía por confirmar, llegaría el fin de semana. En concreto, el primer sistema de bajas presiones atravesaría el territorio gallego durante la noche del sábado al domingo. Los dos modelos de referencia, el europeo y el estadounidense, coinciden en este extremo, aunque muestran niveles de afectación diferentes. El primero, el del ECMWF, indica que esta primera borrasca dejará precipitaciones más bien modestas, mientras el que segundo, el GFS, apuesta por una mayor abundancia.

Los dos modelos también están de acuerdo en otra cuestión clave: esa primera borrasca no será un fenómeno aislado, sino que abrirá la puerta a sucesivos frentes en las siguientes jornadas. Esa predicción, de confirmarse, supondría una importante contribución para aliviar la alerta por sequía que acecha, sobre todo, al sur de Galicia. Tanto uno como otro, de hecho, apuntan a la llegada de un frente muy activo la próxima semana, si bien el modelo europeo lo estima para el martes y el estadounidense para el jueves.

En todo caso, conviene seguir las predicciones durante esta semana para corroborar que, en efecto, esta vez el escudo anticiclónico no podrá con los ciclones extratropicales típicos de esta época. De momento, la mayor novedad es la entrada de aire frío en capas altas de la atmósfera, lo que está provocando chubascos de tipo tormentoso en el interior meridional de la comunidad. Son lluvias que pueden ser intensas —en Riós cayeron este mediodía casi 12 litros en menos de una hora—, pero muy puntuales y aisladas.

Próximos días

Playa de Rodas, la tarde de este lunes / MeteoGalicia

Así pues, MeteoGalicia prevé para mañana martes una jornada muy similar a la de este lunes, con el territorio gallego influenciado por las altas presiones, con aire frío en capas altas. Con esto, habrá nubes bajas y nieblas a primeras horas en comarcas del interior, que irán disipándose dejando los cielos muy despejados en general.

Con el avance del día crecerán nubes de evolución en el interior, con chubascos más probables en las zonas altas. Las nieblas costeras serán más persistentes en A Mariña y en las Rías Baixas. Las temperaturas sin demasiados cambios, con ligeros descensos en la mitad oeste. Los vientos soplarán del este-noreste flojos en general, moderados en el litoral norte, siendo del noroeste en las Rías Baixas.

El miércoles, el jueves y el viernes el panorama será muy similar. Lo más destacado serán las elevadísimas temperaturas para la época del año, con la práctica totalidad del territorio gallego en máximas por encima de 25 grados, que se acercarán a los 30º en Ourense. Se repetirán también esos posibles chubascos tormentosos, siempre aislados y puntuales. Si los pronósticos se cumplen, será ya el sábado cuando empiece a cambiar el tiempo.