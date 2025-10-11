A marinense Anxos Fazáns, ao Festival de Cinema de Tallín
Estrea a súa última película, «As liñas discontinuas» | O filme está rodado en galego
A directora Anxos Fazáns, de Marín, vén de rematar a súa última longametraxe, «As liñas discontinuas», que terá a súa estrea mundial en Estonia, no Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF). Este é un dos 15 certames más importantes do mundo ao nivel dos de Berlín, Cannes, Shangai, Moscú, Locarnos, Venecia ou San Sebastián. O filme foi rodado integramente en galego.
O PÖFF vaise desenvolver do 7 ao 23 de novembro e España é o único estado que conta con dúas películas representantes na sección oficial: «La buena hija» de Julia de Paz Solvas e «As liñas discontinuas», de Anxos Fazáns.
O filme de galego optará ao premio principal tras competir para a selección cun total de 1.900 filmes de diferentes países.
«As liñas discontinuas» vaise proxectar tamén na sección oficial do Festival Internacional de Cine de Gijón o mes vindeiro.
A longametraxe está protagonizada por Mara Sánchez –que ten tido personaxes en «Libro de familia», «Pratos combinados» ou «Terra de Miranda»– e por Adam Prieto, quen se estrea na interpretación.
Ela dá vida a unha muller duns 50 anos que se está separar. De volta ao seu fogar, descobre que un mozo está nel. Trátase de Denís (Adam Prieto), un rapaz trans nos seus 20 que lle entrou na casa a roubar.
Tralo susto inicial e contra todo pronóstico, irán falando dos problemas da súa vida: o divorcio ou a precariedade laboral, por exemplo. Ese encontro vai transformar a súa realidade para a súa vida en diante. A película foi rodada en Vigo e en Marín.
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- Le niegan la prórroga de un alquiler de renta antigua en Balaídos porque tienen otra casa en Nerga: «Es mera comodidad»
- Davila 09/10/2025
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- Aquí se entra con zapatillas: Dani Martín da una hora de concierto ante 600 invitados en un evento organizado por Wofco
- «La gente no me vio jugar de verdad, pondré mi techo donde yo quiera»