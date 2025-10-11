Incidencias del temporal: Cortes en el metro, vehículos atrapados, túneles anegados y árboles caídos

Las persistentes lluvias de la pasada noche y madrugada han dejado acumulaciones de agua record en los pueblos de l'Horta Sud, en la zona cero de la dana, con 116 litros/m2 en Alcasser, 61 en Quart de Poblet o 44,8 en Picanya y 38 en Paiporta. El alcalde de esta localidad, las más castigada por la dana del 29-O, Vicente Císcar, asegura que de momento toda está tranquilo, el barranco del Poyo registra un caudal de 10 metros cúbicos por segundo aunque el ayuntamiento está coordinado con los de Chiva y Cheste para tener controlados los cauces en previsión de avenidas.

Bomberos Valencia se han moviilzado con cerca de 20 avisos muchos de ellos relacionados saneamiento de fachadas y árboles caídos, así como siete avisos por vehículos atrapados por el agua, casi todos en Sagunt (Camp de Morvedre) y sin que haya habido que lamentar daños personales. En la mayoría no ha sido necesario el rescate.

También se han registrado incidencias en el metro, la llluvia ha obligado a cortar la circulación de la Línea 1 de manera "preventiva" entre Torrent y Castelló. Ferrocarrils de la Generalitat ha solicitado autobuses para establecer servicio sustitutorio. También en la línea 1 del metro entre las estaciones de Empalme, Godella y Bétera. La circulación de convoyes de esta línea ha quedado interrumpida a primera hora de este sábado por la cantidad de agua que se había acumulado en los andene, aunque se ha resuelto y los convoyes vuelven a circular en este utilizada línea del área metropolitana de València. Hay que recordar que la red de metro que da servicio a València y el área metrolitana quedó seriamente dañada tras la dana del 29 de octubre.

El lavadero de Benifaió / M.M.

La lluvia en Benifaió ha dejado imagenes impactantes como el antiguo lavadero totalmente inundando.

La lluvia persistente que ha caído durante toda la noche y sigue haciéndolo por la mañana ha dejado varias carreteras anegadas. En la capital, aunque al ser fin de semana no ha habido grandes atascos y los semáforos han funcionado con normalidad si se han producido algunas incidencias por el agua como el cierre del túnel de Tres Forques (Ros Casares). El agua también ha inundado el Mercado de Castilla por el mal estado de la cubierta, pendiente de reparar.

Ante la alerta naranja decretada para gran parte del día por Aemet, Valencia, donde se han registrado esta noche más de 60 litros, mantiene las medida adoptadas por el Cecopal de cierre de parques, jardines y cementerios, suspensión de las las actividaes deportivas y se recomienda evitar desplazamientos. Patrullas de la policía local de València recorren el Jardín del Turia para evacuar el parque por riesgo de caida de árboles y ramas. El CAES del Carmen también se mantiene abierto.

En Pilar de la Horadada (Vega Baja) Bomberos de la Diputación ha establecido la situación 1 del Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones por desbordamiento del canal Tajo-Segura. Se han realizado desalojos en las pedanías de Los Campillos, Almazara y Los Villenas de Pilar de la Horadada que afectan a unas 60 personas, que esta mañana ya han regresado a sus viviendas. La policía local de esta población alicantina destaca intervenciones de achiques de agua, filtraciones de aguas en viviendas y vehículos bloqueados por el agua.