Dana
La dana deja inundaciones tras descargar con fuerza en Ibiza y Formentera
Los puertos operan con normalidad, pero los aeropuertos de Ibiza y Palma han sufrido retrasos y cancelaciones
Guillermo Sáez
La dana 'Alice' sigue evolucionando y en las últimas horas ha concentrado su actividad principalmente en Ibiza y Formentera, trayendo fuertes lluvias, cortes eléctricos y vuelos afectados. La tormenta ha empezado a descargar con furia poco antes de las cinco de la tarde y ya está inundando parte de, al menos, la ciudad de Ibiza, como sucedió el 30 de septiembre. También está diluviando desde hace más de media hora en Sant Antoni.
Después de una noche intensa, con más de 1.500 rayos registrados en las Pitiusas, y de una mañana relativamente tranquila, en la que llegó a lucir el sol con fuerza durante varias horas, esta tarde la dana ha vuelto a recobrar fuerza.
Así, está lloviendo con fuerza tanto en Ibiza y Formentera, lo que ha provocado que la dirección de Emergencias del Govern extienda la alerta naranja hasta las ocho de la tarde, cinco horas más de lo previsto,
En Formentera, un rayo ha cortado una línea eléctrica y ha dejado sin suministro a 576 usuarios. En cuanto a Ibiza, son 27 los usuarios afectados: 8 en Santa Eulària, 18 en Sant Josep de sa Talaia y 1 en Sant Joan de Labritja. "Los casos de Ibiza y Mallorca están en vías de resolverse en un corto plazo. En el resto, se sigue trabajando", destacan fuentes oficiales en su última actualización, publicada a las 14.15 horas.
Por otra parte, los puertos operan con normalidad, mientras que los aeropuertos de Ibiza y Palma han sufrido retrasos y cancelaciones. En el aeropuerto de Ibiza se han cancelado o retrasado un total de cuatro vuelos, dos salidas y dos llegadas, debido a la tormenta.
"Desde Emergencias se agradece a la ciudadanía, así como a los ayuntamientos y a los distintos organismos y administraciones, que estén siguiendo las recomendaciones, un hecho que, sin duda, reduce los incidentes y facilita la labor de los equipos de emergencia en caso de que tengan que actuar", agradecen desde el dispositivo de seguridad.
