Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
¿Estás al día de lo que ha pasado esta semana? Pon a prueba tu memoria informativa con nuestro test de actualidad
Redacción
La semana ha dejado titulares en todos los ámbitos: política, sociedad, economía, cultura y deporte. Para repasar lo más destacado y poner a prueba tu nivel de atención, te proponemos un test de diez preguntas con los hechos más relevantes de los últimos días. Una forma rápida y amena de comprobar cuánto sigues la actualidad.
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- Davila 09/10/2025
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Le niegan la prórroga de un alquiler de renta antigua en Balaídos porque tienen otra casa en Nerga: «Es mera comodidad»
- Aquí se entra con zapatillas: Dani Martín da una hora de concierto ante 600 invitados en un evento organizado por Wofco
- El Celta se impone 5-0 en un partido en el que lo importante no estaba en el césped
- La Avenida de Madrid de Vigo estrena rotonda