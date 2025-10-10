PistaCatro, Premio Nacional de Circo: «É un recoñecemento a todo o sector»
O fallo do xurado do galardón subliña da compañía compostelá «o seu destacado labor na creación e na difusión de propostas circenses dunha enorme presenza escénica, rigor e carisma»
V. Pereiras / A. Triñáns
A compañía galega PistaCatro vén de ser galardoada co Premio Nacional de Circo 2025, dotado con 30.000 euros, polo «seu destacado labor na creación e difusión de propostas circenses dunha enorme presenza escénica, rigor e carisma», segundo o fallo do xurado reunido onte en Madrid. Un recoñecemento que dende PistaCatro fan extensivo a «todo o sector das artes escénicas», e a «unha xeración que leva dúas décadas apostando polo circo», afirmou a produtora Belem Brandido.
O xurado destacou tamén a traxectoria recente de PistaCatro, subliñando fitos coma a xira do espectáculo «Drop», unha proposta innovadora cunha linguaxe propia, e a consolidación da Orquestra de malabares, unha montaxe de gran formato que fusiona música e circo, con proxección nacional e internacional e contando coa colaboración das bandas de música das diferentes localidades nas que se programa o espectáculo. Un espectáculo que proximamente voará a Fuerteventura (Canarias) e a Colombia.
Resaltaron tamén o seu papel como impulsores do novo circo galego e o seu labor de descubrimento de artistas emerxentes durante máis de dúas décadas, especialmente a través das Xornadas D10!, un proxecto de divulgación e investigación do xénero circense promovido pola propia compañía dende hai dez anos e que ten unha nova cita o vindeiro mes de novembro.
«Sobrevivir mellor»
Dous dos fundadores de PistaCatro son Belem Brandido e José Expósito, administrador e xestor da compañía, logo de recibir a chamada do Ministerio de Cultura valoraron esta distinción: «Estamos agradecidos e tamén emocionados polo visibilización a todo un sector», explicaba Brandido para apuntar tamén que o premio achega «a esperanza de que a precariedade nos dea un descanso, que poidamos sobrevivir mellor e tamén que a xente nova vexa un pouco a luz». Unha «precariedade», a do circo e a das artes escénicas, na que tamén fixo fincapé Expósito: «Levamos 20 anos bourando en moitos ámbitos, no profesional, no asociativo, en cousas que dan pouco diñeiro e en cousas que non dan ningún», indicou.
Expósito tamén quixo poñer o foco na relevancia de que o Premio Nacional de Circo recaia nunha compañía galega, «somos as periferias», matizou, «fronte a outros centros urbanos con máis recursos» que tamén facilitan a posibilidade de recibir recoñecementos. «En Galicia hai bos artistas, moito talento e moito tento para facer cousas ben, e con poucos recursos», coincidiron Brandido e Expósito.
Con base en Santiago
Fundada en 2006, PistaCatro é hoxe unha das produtoras de circo máis relevantes da comunidade galega, distribuíndo tanto as súas propias creacións coma outros espectáculos seleccionados polo seu interese artístico. Entre os seus fundadores e responsables destacan figuras estreitamente vinculadas a Compostela, tales como os mesmos Belem Brandido e José Expósito, ambos licenciados na Universidade compostelá. Brandido é a responsable de produción y distribución, así como de comunicación e xestión de proxectos, con décadas de experiencia como profesional «freelance» en artes escénicas e cine. Expósito, administrador e xestor da compañía, combina a súa formación en bioloxía con estudos en xestión cultural, ademais dunha traxectoria previa en proxectos sociais con perspectiva de xénero.
O resto do equipo inclúe a Aitor Garuz, artista formado en Londres e Madrid, e a Pablo Reboleiro, fundador e director creativo. Este último dirixe até finais de mes no Salón Teatro a peza de circo «A serie clopen», que se representa de mércores a domingo ás 18 horas. Ambos os dous, Garuz e Reboleiro, xunto con Brandido e Expósito, integran o equipo que consolidou PistaCatro coma un referente da innovación circense.
Suscríbete para seguir leyendo
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- El Celta se impone 5-0 en un partido en el que lo importante no estaba en el césped
- Diez detenidos, uno en Vigo, en macrooperación internacional contra el fraude alimentario
- Vigo intenta con urgencia salvar la Navidad en O Calvario y Castelao y extenderla a Náutico y O Berbés
- Davila 08/10/2025
- Davila 09/10/2025