La Opinión, del mismo grupo que FARO, alcanza los 25 años de vida

Bajo las primeras luces del puerto y con la voz de la gallega Sabela envolviendo el ambiente, La Opinión de A Coruña, del mismo grupo editorial que FARO, celebró sus 25 años de vida. Un cuarto de siglo después de su nacimiento, el diario reafirmó ayer su compromiso con la verdad, la independencia y la defensa de los intereses coruñeses, en un acto en Palexco ante representantes de las instituciones, empresas y tejido social de A Coruña y su área metropolitana. La periodista Susana López Carbia condujo un acto en el que se mezclaron emoción y memoria, con la proyección del vídeo La Opinión, 25 años contigo, que resumió la trayectoria del periódico. El acto fue, sobre todo, una declaración de principios: el periodismo sigue siendo necesario.

Abrió el evento Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, al que pertenecen en Galicia La Opinión, El Correo Gallego y FARO, y que acudió al acto junto a Arantza Sarasola, vicepresidenta del grupo. El editor reivindicó el papel de la cabecera como motor de pluralismo y espejo de una ciudad que ha sabido transformarse. Recordó que el periódico nació el 4 de octubre de 2000 y que su llegada supuso «un soplo de aire fresco en el pulso periodístico de la actualidad coruñesa».

Moll subrayó que «la verdad es un compromiso innegociable» y que informar puede incomodar, pero «siempre fortalece a la sociedad». También evocó el periodismo «valiente y riguroso que no se ha plegado ante nadie».

El director del diario, Daniel Domínguez, tomó el relevo con un discurso que mezcló memoria y proyección. Recordó sus primeros pasos como joven periodista que soñaba con entrar en aquel nuevo medio que nacía en Pocomaco.

El acto lo cerró la cantante Sabela, pero antes, el conselleiro de Presidencia de la Xunta, Diego Calvo, recordó la solidez de Prensa Ibérica y su apuesta por Galicia: «Un grupo presente en todo el territorio, que pone el foco en la proximidad y en la confianza con el lector». Compartió una anécdota personal: «Cuando asumí la presidencia de la Diputación en 2011, la ahora subdirectora Ana Rodríguez tituló la información con esta frase: ‘De joven promesa a apuesta segura’. Eso es también lo que habéis hecho vosotros: pasar de ser una promesa a ser una apuesta segura para los coruñeses». Por último, felicitó al periódico «por mantener siempre los ideales de un periodismo valiente, libre y veraz» y defendió el papel de la prensa como «luz frente a la desinformación y herramienta de libertad».

La alcaldesa Inés Rey destacó que «un aniversario é sempre un convite á reflexión». Apuntó que o xornal «naceu no ano 2000 coa vontade de ser un xornal crítico e progresista», testigo de la transformación de una ciudad «que non deixa de mirar ao futuro». Rey subrayó que medios como La Opinión son «moito máis que un testemuño do que sucede: son un servizo público que contribúe a construír unha Coruña máis informada, crítica e participativa». La alcaldesa reivindicó el papel del periodismo riguroso «en un momento en el que la desinformación se desparrama con rapidez».

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, felicitó al diario por «25 anos informando dende aquí, con rigor, con paixón e cunha aposta clara pola información local». Recordó que o xornalismo de proximidade «require constancia, proximidade e tamén valentía» y destacó el papel de Prensa Ibérica «á hora de apostar pola información local nun momento no que moitos grupos se afastan do territorio».

El aniversario no fue solo una celebración del pasado, sino una declaración de futuro: el compromiso de seguir contando A Coruña con rigor, sensibilidad y la misma pasión con la que aquel nublado miércoles 4 de octubre del año 2000 salió nuestro primer número.

Exposición

Por otra parte, La Opinión celebra su 25 aniversario con una exposición en la Marina, en la que recorre los acontecimientos más importantes del siglo XXI a través de sus portadas más emblemáticas. La muestra se inauguró ayer para conmemorar ese cuarto de siglo desde su primera tirada. Podrá visitarse a lo largo de todo el mes. Representantes de Prensa Ibérica, de la política o el mundo empresarial gallego recorrieron la exposición en un ambiente distendido y bromas ante las portadas: «El PSOE se desploma y pierde la mayoría absoluta en A Coruña. Es un aviso», bromeó el presidente del Parlamento Galego, Miguel Santalices, en conversación con la alcaldesa Inés Rey, que no dudó en recoger el guante al señalar la portada que anunció, en 2011, que el PP perdía la Alcaldía.