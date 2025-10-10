La mitad de españoles menores de 30 años sufrió violencia en la infancia

Cerca de la mitad de españoles que hoy tienen entre 18 y 30 años asegura que sufrió violencia cuando eran niños o adolescentes. En concreto, el 48,1% ha sido víctima de violencia psicológica; el 40% de violencia física y el 29% ha sobrevivido a la violencia sexual. Son los datos de la primera macroencuesta ‘Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia’, presentada este jueves por el Ministerio de Juventud e Infancia en la delegación del Gobierno en Madrid. «Hoy rompemos el pacto del silencio, la violencia contra la infancia no es un accidente ni es individual», ha destacado la ministra Sira Riego en su presentación. Más de la mitad de estas personas lamenta que no recibió ningún apoyo y menos del 10% denunció.

Este estudio, elaborado por la compañía Sigma Dos, ha encuestado a más 9.000 jóvenes de entre 18 y 30 años sobre la violencia que sufrieron mientras fueron menores de edad. Recoge seis tipos de violencia: psicológica o emocional, física, sexual, en el ámbito de la pareja, por negligencia y digital. En las primeras edades de la infancia, de los 3 a los 11 años, la violencia ya está presente en uno de cada cinco niños. Un 20% de los adultos recuerda haber sufrido violencia psicológica o física. La negligencia afecta al 10% y la digital, el 3%.

En la adolescencia, de los 12 hasta los 18, el 45% de los encuestados se consideran víctimas de violencia psicológica, el 36% de violencia física, y cabe destacar que una parte importante las empezaron a vivir en la primera infancia: el 17,9% fueron víctimas de violencia psicológica; el 13% de la física y el 3,4% de la sexual.