Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Javier Moll, en el 25 aniversario de La Opinión de A Coruña: «La verdad es un compromiso innegociable»

El periódico de Prensa Ibérica ha celebrado este jueves sus 25 años con una muestra de las portadas más destacadas de su historia y un evento en Palexco que ha reunido a autoridades y sociedad civil

El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, durante su discurso en el acto por los 25 años de LA OPINIÓN A CORUÑA

El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, durante su discurso en el acto por los 25 años de LA OPINIÓN A CORUÑA / LOC

RAC

El periódico celebra su primer cuarto de siglo de actividad informativa con una exposición en la explanada de la Dársena de la Marina que recoge una selección de portadas con algunos de los acontecimientos de mayor relevancia ocurridos durante estos años. A la inauguración, siguió un acto en el auditorio de Palexco al que acudieron representantes de toda la sociedad política, económica y civil coruñesa y gallega

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents