Javier Moll, en el 25 aniversario de La Opinión de A Coruña: «La verdad es un compromiso innegociable»

El periódico celebra su primer cuarto de siglo de actividad informativa con una exposición en la explanada de la Dársena de la Marina que recoge una selección de portadas con algunos de los acontecimientos de mayor relevancia ocurridos durante estos años. A la inauguración, siguió un acto en el auditorio de Palexco al que acudieron representantes de toda la sociedad política, económica y civil coruñesa y gallega