El húngaro László Krasznahorkai, Nobel de Literatura 2025: una única obra traducida al gallego y ya descatalogada
La novela «Ao norte unha montaña, ao sur un lago, ao oeste uns camiños, ao leste un río» formó parte del catálogo de Rinoceronte Editora hace más de una década
«Un xardín. O xardín máis fermoso do mundo. Un príncipe. O neto do lendario príncipe Genji. A súa procura, os seus segredos, unha fuxida e unha persecución; unha trama na que un mosteiro abandonado, o tren da liña Keihan, as antenas de televisión, a exuberante Natureza e o saber milenario presente na marabillosa arquitectura deste mosteiro nun lugar ignoto do Xapón fúndense nun todo e conforman o ambiente inquietante desta obra na que a prosa de László Krasznahorkai flúe, vira e revira e visita os recantos da harmonía intemporal e a disharmonía humana, do símbolo e a realidade, da matemática e as forzas vivintes da Terra, da estética do Oriente e a formación dos cristais para iluminar dun xeito desacostumado e cunha intensidade desacostumada a existencia».
Es la sinopsis de «Ao norte unha montaña, ao sur un lago, ao oeste uns camiños, ao leste un río», novela del nuevo Premio Nobel de Literatura que hace más de una década formó parte del catálogo de Rinoceronte Editora, el primer sello especializado en la publicación de obras traducidas al gallego con sede en Cangas do Morrazo.
Traducida por Sergio de la Ossa y Veronika Gergely, en su compromiso por importar literatura extranjera, de ámbitos culturales y lingüísticos inéditos en gallego, Rinoceronte editora apostó en el año 2014 por sumar a sus novedades de narrativa contemporánea esta novela que László Krasznahorkai publicó en 2003.
Si bien es cierto que el sello editorial cuenta con obra traducida de diversos autores reconocidos por la Academia Sueca con el máximo galardón literario, tales como Han Kang (2024) o Annie Ernaux (2022), desde Rinoceronte editora destacaron que, en comparación con los otros Nobel de Literatura editados en gallego, László Krasznahorkai fue quizás el que pasó «máis desapercibido» para el público cuando lanzaron «Ao norte unha montaña, ao sur un lago, ao oeste uns camiños, ao leste un río».
En este sentido, desde la editorial indican que, cinco años más tarde del lanzamiento, en 2019, caducaron los derechos de la traducción y, al no haber tenido demasiada repercusión entre lectores y lectoras en comparación con otros títulos, la traducción al gallego de la novela del autor húngaro acabó siendo retirada del mercado. De hecho, en la actualidad no es posible adquirirla a través de los circuitos habituales, puesto que permanece descatalogada y en el sello editorial tampoco quedan ejemplares de la misma.
Profesor de Educación musical y guitarrista clásico, Sergio de la Ossa impartió clases de música en el Instituto Kodály de la Academia Liszt (Kecskemét, Hungría), donde completó su formación. Junto a Veronika Gergely, tradujo hasta tres novelas húngaras al gallego: «Oito minutos» (2012), de P. Farkas; «Ao norte unha montaña…» (2014), de László Krasznahorkai, y «Cotovía» (2017), de D. Kosztolányi.
