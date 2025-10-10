Los gallegos con más opciones de conseguir plaza en el Imserso: qué significa ser ‘preferente’

Hacerse con un viaje del Imserso no es tarea fácil. Así lo demuestran las colas que se han vivido esta semana en las agencias de viaje de Vigo y otras localidades de la comunidad. Lo que no todo el mundo sabe es que existe un sistema de puntuación que sitúa a algunos pensionistas como preferentes para lograr una plaza.

Este año los gallegos partieron con la desventaja de que los viajes sin transporte estaban ya prácticamente agotados antes de iniciarse la venta, ya que habían sido cubiertos por pensionistas de otras comunidades donde la comercialización arrancó el pasado 6 de octubre.

Además, las reservas de este año incluyeron nuevos precios de los viajes del Imserso y varias novedades. Como siempre, el precio varía en función del lugar elegido y de la duración de la estancia, pero este año se introduce una novedad para las pensiones más bajas: una tarifa plana de 50 euros para la que se ofertan 7.447 plazas. Para el resto de plazas, los precios van desde los 224 euros para estancias de 8 días en las categorías Costa peninsular o insular, hasta los 453 euros si se escoge una estancia más larga y que incluya el transporte.

Cómo se puntúa para ser preferente

La acreditación preferente se reserva para quienes alcanzan las puntuaciones más altas según criterios definidos por la normativa:

Edad (hasta 20 puntos).

(hasta 20 puntos). Discapacidad (10 puntos).

(10 puntos). Ingresos económicos (hasta 50 puntos).

Quienes consiguen esta condición pueden reservar desde el primer día de comercialización, antes que los no preferentes. Este año, el mayor número de solicitantes, la creación de plazas a 50 euros y las reservadas a quienes viajan con mascotas, convierten a este sistema en un elemento todavía más relevante.

Listado completo de viajes del Imserso

A continuación desgranamos todos los viajes del Imserso a los que pueden optar a partir de mañana todos los jubilados de la provincia de Pontevedra. Se clasifican por destino, estancias (5, 6 8 o 10 días), aeropuerto de salida (para los viajes en avión) y fechas en las que se podrán contratar

Desde el aeropuerto de Vigo

Islas: Canarias

Tenerife

Puerto de la Cruz (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Smartwings): 21* y 30 de marzo; 8, 17 y 26 de abril; 6, 14 y 23 de mayo y 1 de junio de 2026.

*Vuelo de ida desde Lavacolla y vuelta por Peinador.

Islas: Baleares

Mallorca

Magalluf (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Air Nostrum): 24 de febrero.

Alcúdia (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Air Nostrum): 3 y 10 de marzo.

Playa de Palma (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Air Nostrum): 16 de febrero.

El Arenal (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Air Nostrum): 3 y 10 de febrero.

El Arenal (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Air Nostrum): 25 de enero.

Costas: Alicante

Guardamar del Segura (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 5, 12, 18 y 19 de noviembre.

Guardamar del Segura (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 27 de marzo.

Torrevieja (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 28 de febrero; 9 y 18 de marzo.

Finestrat (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 18 de marzo.

Benidorm (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de noviembre; y 3 de diciembre.

Benidorm (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 19 y 28 de febrero; 9 y 18 de marzo; 5 y 14 de abril.

Albir (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 25 de noviembre.

Albir (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 5 de abril.

Costas: Almería

Roquetas de Mar (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de noviembre; y 3 de diciembre.

Roquetas de Mar (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 19 y 28 de febrero; 9, 18 y 27 de marzo; 5 y 14 de abril.

Aguadulce (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 25 y 26 de noviembre.

Costas: Barcelona

Malgrat de Mar (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 14 de abril.

Costas: Girona

Lloret de Mar (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Vueling): 2*, 12, 19 y 26 de febrero; 7 de marzo; 7 y 14 de mayo.

Lloret de Mar (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet o Vueling): 19 y 28 de febrero; 3, 9, 15 y 18 de marzo; 25 de abril y 4 de mayo.

Costas: Tarragona

Comarruga (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 19 y 28 de febrero; 8, 17 y 26 de mayo.

La Pineda Vilaseca (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 14 de abril.

Costas: Castellón

Oropesa del Mar (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 12 y 19 de noviembre.

Oropesa del Mar (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 5 de abril.

Costas: Murcia

La Manga (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 4 y 11 de noviembre.

La Manga (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 27 de marzo.

Desde el aeropuerto de Santiago

Islas: Canarias

Fuerteventura

Costa Calma (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 18 de marzo y 6 de abril.

Caleta de Fuste (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 11 de febrero.

Islas: Baleares

Mallorca

Magalluf (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 3, 21 de marzo; 4, 11 y 18 de abril.

Magalluf (10 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 23 de febrero, 4, 13, 15, 22 y 31 de marzo; 1, 8, 9, 18 y 19 de abril (algunos aviones regresan a A Coruña).

Alcúdia (10 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 31 de octubre; 11, 16 de abril

Palmanova (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 10 de marzo.

Palmanova (10 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 2 de junio.

Playa de Palma (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 17, 24 y 31 de marzo; y 7 de abril.

Santa Ponsa (10 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 7 de noviembre.

El Arenal (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 17 y 24 de febrero.

El Arenal (10 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 29 de octubre; 9 y 18 de noviembre; 22 y 31 de diciembre; 9, 18 y 27 de enero.

Costas: Girona

Lloret de Mar (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 10 y 17 de febrero; 3, 10, 14 y 17 de marzo.

Desde el aeropuerto de A Coruña

Islas: Baleares

Mallorca

Magalluf (8 días) desde el aeropuerto de A Coruña (Vueling): 25 de abril y 2 de mayo.

Alcúdia (8 días) desde el aeropuerto de A Coruña (Vueling): 9 de mayo.

Alcúdia (10 días) desde el aeropuerto de A Coruña (Vueling): 25 de abril y 4 de mayo.

Playa del Muro (10 días) desde el aeropuerto de A Coruña (Vueling): 6 de abril.

Circuitos Culturales

Estancias de 6 días en:

Pineda del Mar desde Vigo (Vueling): 10 de abril.

Comillas en autobús: 13 de febrero.

Ponferrada en autobús: 15 de noviembre; 13 de diciembre; 17 y 31 de enero; 21 de febrero y 21 de marzo.

León en autobús: 26 de octubre; 2 y 15 de noviembre.

Gijón en autobús: 15 de marzo.

Candas en autobús: 16 de noviembre; 25 de enero; 15 de febrero y 15 de marzo.

Palencia en autobús: 22 de febrero y 26 de abril.

Sanlucar la Mayor (Sevilla) desde Santiago (Vueling): 14 de diciembre y 6 de febrero.

Soria en autobús: 18 de enero (completo).

Valladolid en autobús: 30 de noviembre y 11 y 19 de enero

Turismo de Naturaleza

Estancias de 5 días en:

Ponferrada en autobús: 22 de noviembre; 13 de diciembre; 24 de enero; 14 de marzo y 11 de abril.

Candas en autobús: 9 y 23 de febrero; 9 de marzo; 6 y 13 de abril.

Candas en autobús: 2 de marzo; 4 de mayo y 21 de junio.

Santa Marta de Tormes (Salamanca) en autobús: 22 de marzo.

La Alberca (Salamanca) en autobús: 17 y 30 de noviembre; 15 de diciembre; 2 de febrero y 26 de abril.