Un diario emocional escrito con acero, vacío, madera y pigmento

«Es una travesía emocional que recorre los últimos cuatro años de la vida de la artista, un diario íntimo escrito no con tinta, sino con acero, madera, cuerda, pigmento y vacío. Cada pieza es una página, cada instalación una entrada, cada escultura una pregunta. Eva López construye en el espacio con líneas que no delimitan, sino que abren. Con formas que no representan, sino que evocan. Su obra es una invitación a mirar hacia dentro, a explorar lo invisible, a reflexionar sobre lo que no se dice, lo que no se ve, lo que se siente sin palabras».

Con estas palabras describe el escritor y periodista Antón Castro «Nas marxes do diario», título de la nueva exposición de la artista Eva López Tarrío que podrá visitarse hasta el próximo 8 de noviembre en la ciudad olívica y que fue inaugurada ayer en la sede viguesa de Afundación.

En la muestra, los visitantes podrán encontrar la que supone la exposición «más intimista» de la doctora en Bellas Artes y artista viguesa hasta la fecha, puesto que a través de diversas instalaciones invita al público a detenerse, a cambiar la perspectiva, a una escucha activa del cuerpo y a descubrir el arte desde las emociones que despierta cada pieza.

En palabras de Antón Castro: «Esta exposición es una revisión, una reflexión, una toma de conciencia. Es un diario emocional que no se lee, sino que se contempla. Un testimonio de identidad, de realidad, de razón y de futuro. Y sobre todo, es un homenaje a las personas que nos rodean, que nos acompañan, que nos transforman. Porque en cada obra, en cada margen del diario, ellas son el ingrediente imprescindible del camino».