Los bosques de eucalipto atraen menos aves: no les ofrecen refugio ni alimento

Las plantaciones de eucalipto, que en comunidades como Galicia ya cubren el 30% de la superficie forestal, han transformado el paisaje drásticamente y suponen una amenaza para la biodiversidad, según un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), que concluye que albergan muchas menos especies y ejemplares de aves que los bosques nativos.

El factor determinante de ese declive es el propio eucalipto por su escasa oferta de alimento y refugio, según la investigación, llevada a cabo por expertos del Departamento de Zoología, Genética y Antropología Física de la USC y publicado en la revista ‘Science Direct’.

Ni siquiera los ejemplares más grandes pueden sustituir el papel ecológico de los árboles autóctonos maduros, advierten los investigadores, que desarrollaron su trabajo en el parque natural de Fragas do Eume, en la provincia de A Coruña, donde compararon 240 parches de bosque autóctono atlántico y eucaliptal.

El objetivo era identificar qué elementos del ecosistema forestal son más relevantes para las aves y qué factores limitan su diversidad en los eucaliptales.

Para lograrlo, registraron todas las especies y ejemplares de aves presentes en las manchas de bosque y evaluaron cómo se relacionan con 29 variables de vegetación como, por ejemplo, porcentaje de eucaliptos, porcentaje de pinos, número de especies de árboles autóctonos, número de especies de árboles exóticos, biomasa de matorral, etc.

El trabajo permitió identificar por primera vez al propio eucalipto como el principal causante de ese declive. Esto se debe a que estos árboles no cuentan con cavidades naturales para que las aves puedan nidificar, refugiarse o descansar, ni albergan artrópodos para que se puedan alimentar. Ni siquiera los ejemplares maduros ofrecen refugio o alimento pese a su excepcional tamaño.

Mientras en los bosques nativos se registraron 1.806 aves de 35 especies, en las plantaciones de eucalipto las cifras fueron de 754 aves de 36 especies.