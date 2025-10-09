O Son do Camiño calienta motores y revela las fechas de la nueva edición del festival
Volverá al Monte do Gozo de Santiago los días 18, 19 y 20 de junio de 2026, con la previsión de repetir el lleno total que lo ha consolidado como referente musical en España
El Correo Gallego
O Son do Camiño ya tiene fechas para su edición de 2026. El festival más grande del norte de España regresará a Santiago en primavera, los días 18, 19 y 20 de junio, de nuevo en el recinto del Monte do Gozo.
La cita, impulsada por la Xunta de Galicia a través de los Concertos do Xacobeo, volverá a reunir a millares de asistentes en un evento que, desde su nacimiento en 2018, logró el lleno completo en todas sus ediciones.
Según la organización, el festival “ya calienta motores” para una nueva edición que promete superar cifras anteriores tanto en asistencia como en repercusión y calidad artística. En próximas fechas se anunciarán los primeros nombres de un cartel que, como es habitual, reunirá artistas de primer nivel y situará de nuevo a Galicia en el mapa musical europeo.
Turismo de Galicia, principal patrocinador
El O Son do Camiño está producido por las empresas gallegas Bring The Noise y Esmerarte Industrias Creativas, que mantienen su compromiso con la cultura local y con la proyección internacional de la música hecha desde Galicia.
La Axencia Turismo de Galicia continuará como principal patrocinadora pública del evento, consolidando una alianza estratégica que fue clave para el nacimiento y crecimiento de este macrofestival.
La cuenta atrás ya ha comenzado: O Son do Camiño 2026 está en marcha y promete convertir de nuevo el Monte do Gozo en el epicentro de la música en España.
