María Esclapez: «Sabemos de fobias, pero poco del miedo que se disfraza»

Una emoción innata, que todos los seres humanos sienten, que permanece a lo largo de la vida, que está conectada directamente con el sistema nervioso y que porta muchas caras. Fue la carta de presentación que la experta en psicología clínica y de salud María Esclapez trazó ayer en Vigo para hablar del miedo ante el público asistente al Club FARO, en donde acompañada de la periodista Guada Guerra abordó diversos contenidos de su último libro, «Tu miedo es tu poder».

La divulgadora de cuestiones de salud mental y referente en materia de relaciones sanas empezó comentando que «sabemos bastante de fobias, pero poco del miedo que se disfraza, de ese miedo inconsciente que puede enmascararse en forma de preocupaciones, de ira, de culpa, de discusiones o de herida emocional. Estos son miedos que todo el mundo los tiene y están muy relacionados con la ansiedad».

La psicóloga afirmó que «es difícil hablar de miedos porque abrirte en canal ante una sociedad que te juzga o que te invalida es muy complicado. Y lo contrario al miedo es tener seguridad». Es por esto que María Esclapez incidió en la necesidad de «identificarlo para saber cómo abordarlo», siendo este uno de los principales objetivos de su nuevo libro.

El «chihuahua» interior

Uno de los momentos más divertidos y didácticos de la presentación llegó cuando María Esclapez dio paso a una proyección para explicar al público la reacción del cerebro ante un evento altamente estresante. Y es que si bien en anteriores ocasiones la divulgadora recurrió a la figura de la «niña interior» como representación simbólica de la infancia, la divulgadora estableció ayer un símil entre la amígdala cerebral y los chihuahuas.

Para justificar esta comparación que llamó mucho la atención de los asistentes, la psicóloga mencionó que cuando se produce un evento altamente estresante, «el cerebro y el sistema nervioso no son capaces de procesarlo y lo que hace el cerebro con esa información es intentar ver de qué forma puede salir adelante y lo archiva de cualquier manera, porque su objetivo es la supervivencia, y esto acaba generando una herida emocional. Así, en lugar de tener una memoria emocional organizada y que podamos recuperar sin sufrimiento ni estrés, esta acaba condicionándonos». En todo este proceso, según indicó la experta, la gran protagonista es la amígdala, a la que definió como «la megamemoria del cerebro» y que comparó con los «chihuahuas» porque «son muy bonitos, parecen felices y tranquilos, pero de repente mutan, se vuelven locos, y eso es un poco lo que sucede cuando la amígdala está muy activada».

Para continuar la explicación, Esclapez dibujó al público un escenario en el que, en una relación de pareja, uno de los miembros sospecha de una infidelidad que acaba confirmando y, posteriormente, inicia una nueva relación: «Pueden existir estímulos neutros a los que la persona dote de contenido emocional porque la amígdala está muy activada de la otra vez y piensa: ‘este te va a volver a hacer lo mismo’. Aquí sucede que juntamos la amígdala con la parte del neocórtex, que se ocupa de la lógica y del razonamiento, y van a querer tomar el mando los dos. Siempre gana el ‘chihuahua’ y si la amígdala gana a la parte racional, esta se desactiva y nos dejamos llevar por impulsos», apuntó.

María Esclapez concluyó poniendo el foco en que «cuando se llega a un punto de no retorno y se enquista, las relaciones se dañan. Podemos pedir perdón, pero nunca se arregla del todo, por lo que siempre es mejor evitar que se active ese ‘chihuahua’».

«Hackear» el cerebro y apagar el sistema nervioso

A lo largo del libro «Tu miedo es tu poder», María Esclapez aporta una serie de herramientas para lograr entender cómo funciona el cerebro con respecto a esta emoción y para comprender cómo las personas se relacionan consigo mismas y con el mundo.

A modo de ejemplo, la divulgadora escogió el «hackeo» del cerebro para mostrar a los asistentes de qué manera es posible «engañar» a la mente y evitar el «secuestro» de la parte racional ante determinadas situaciones cotidianas. Así, la psicóloga indicó que «cuando el sistema nervioso se activa, se producen respuestas fisiológicas, emocionales, cognitivas y conductuales. El cerebro está diseñado para sobrevivir, por lo que la parte cognitiva procesa todo en términos de supervivencia, incluso llegando a no distinguir lo real de lo imaginario, creyéndose la película que le proyectas y se activa la respuesta ante una amenaza que no existe». En este punto, Esclapez hizo referencia a la técnica de la «intención paradójica», señalando que «cuando sintamos ansiedad o taquicardia ante esas amenazas que no son reales, vamos a decirle al cerebro: ‘siéntela más, regocíjate en ella’. Automáticamente va a interpretar que nos da igual, que no hay peligro, y el sistema nervioso se apaga».