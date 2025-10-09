Colas en Vigo para reservar los viajes del Imserso

La segunda jornada de venta de viajes del Imserso nos deja la estampa de colas en las agencias de viajes de Vigo y otras localidades de Galicia. Tras la venta de la primera tanda ayer miércoles, los pensionistas se concentran en estos locales para conseguir el viaje esperado.

Este año los gallegos parten con la desventaja de que los viajes sin transporte están ya prácticamente agotados antes de iniciarse la venta, ya que han sido cubiertos por pensionistas de otras comunidades donde la comercialización arrancó el pasado 6 de octubre.

Respecto a los viajes con transporte, Canarias, una vez más, será de los más codiciados. Desde esta semana se pueden conocer ya todos los destinos, fechas, estancias e incluso aeropuertos de los que saldrá cada viaje que las dos concesionarias (Turismo Social y Mundicolor) han programado para los jubilados de la provincia de Pontevedra. Este año, además, con una programación inusual de chárter en Peinador que permitirá salir de Vigo en multitud de viajes.

Nuevas tarifas y viajes desde Vigo y Santiago

Este año, además, hay nuevos precios de los viajes del Imserso y varias novedades. Como siempre, el precio varía en función del lugar elegido y de la duración de la estancia, pero este año se introduce una novedad para las pensiones más bajas: una tarifa plana de 50 euros para la que se ofertan 7.447 plazas. Para el resto de plazas, los precios irán desde los 224 euros para estancias de 8 días en las categorías Costa peninsular o insular, hasta los 453 euros si se escoge una estancia más larga y que incluya el transporte.

¿Qué viajes del Imserso habrá para los jubilados de la provincia de Pontevedra? Como cada año, serán los pensionistas del primer turno (8 de octubre) los que tengan más opciones de lograr el destino deseado. El jueves 9 será la segunda tanda de venta en Galicia y, el día 10, se abrirá ya toda la oferta que sobre a nivel nacional para los pensionistas de todas las provincias.

Este año el aeropuerto de Vigo tendrá además un papel importante. De los más de 180 viajes programados hay 86 que saldrán de la terminal olívica, muchos de ellos (más de 50) en vuelos chárter de Iberojet, Smartwings o Air Nostrum. Además, habrá otras salidas de Peinador, principalmente hacia la costa catalana, en vuelos regulares de Vueling.

De la oferta total de viajes del Imserso con transporte, hay otros 47 viajes que serán desde el aeropuerto de Santiago e incluso 6 se ofrecerán desde A Coruña. Los restantes, la mayoría de Turismo de Naturaleza o Circuitos Culturales, por varias ciudades de España, serán en autobús, a excepción de varios a Sevilla o Cataluña.

Los jubilados podrán viajar con sus mascotas

El programa cumple 40 años promoviendo la vida activa y saludable entre la población mayor destinando el 2% de sus plazas a quienes viajen con mascotas en los destinos de costa peninsular, Canarias y Baleares. Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 explican que esta iniciativa busca reforzar el envejecimiento activo y fomentar el bienestar de mayores y animales.

El principal requisito para viajar con una mascota es que el animal no supere los diez kilos, incluyendo el transportín en el que viaje. Asimismo, quedan descartados los animales de razas potencialmente peligrosas.

Durante el viaje, será el dueño quien se haga cargo de los gastos del animal y de los daños que pueda ocasionar. Además, si el interesado viaja solo, tendrá que alojarse en una habitación doble de uso individual, lo que supondrá un sobrecargo de 22 euros por noche para los destinos de costa peninsulares y Baleares y de 24 euros para los de Canarias.