El coche que llevó a Asunta a la muerte circula por Teo y está en venta

Las cámaras de la Galuresa fueron reveladoras cuando demostraron que Rosario Porto había mentido y que en realidad aquella tarde del 21 de septiembre de 2013 había llevado a su hija Asunta a la finca de Montouto para darle muerte, como después quedó probado en la sentencia. En las imágenes se podía ver a la niña en el asiento del copiloto del Mercedes Benz 190 de 1990 de color verde que había pertenecido al recordado abogado Francisco Porto y que luego heredó su hija Charín.

Imagen captada por las cámaras de la Galuresa de Pontepedriña del Mercedes 190 de color verde el 21 de septiembre de 2013 / Cedida

El coche que llevó a Asunta a la muerte fue un elemento clave en la investigación sobre su desaparición y asesinato. El vehículo estuvo bajo custodia judicial durante años y se cree que la niña muerta fue transportada en el mismo hasta la pista forestal de Teo donde fue hallada horas después del crimen.

En la actualidad circula a diario por Teo

El Mercedes 190 de color verde tiene ahora una segunda vida. Precisamente, rueda a diario por Teo. Hace apenas unos tres meses lo adquirió un apasionado de los clásicos con estrella. «Se lo compré a un paisano que creo que estaba relacionado con la familia. Yo en un primer momento no sabía que era el coche de Rosario Porto, pero cuando me paré a ver la documentación y los libros de revisiones lo comprobé», explica el propietario a este periódico.

Indica que el Mercedes «está en perfecto estado de conservación; es una joya porque además tiene todo original. Tanto por dentro como por fuera está impecable y solo tiene 200.000 kilómetros; conducir un coche como este es una auténtica gozada», confiesa.

Hace apenas tres meses el Mercedes 190 fue adquirido por un apasionado de los clásicos con estrella. / Jesús Prieto

Tiene el libro de revisiones al día. Además, «lo llevé al taller de Doutor Teixeiro porque era allí a donde lo llevaban y me dijeron que está perfecto porque le hacían todas las revisiones rigurosamente».

El propietario indica que está dispuesto a escuchar ofertas (puede contactarse con él en el teléfono 688.337.535) por el vehículo, tanto de compraventa como para el alquiler para producciones audiovisuales. «Me enteré que la productora de la serie sobre el caso Asunta va a rodar una nueva serie y me acordé de que este coche puede servir para el rodaje de producciones sobre este crimen», manifiesta el propietario. Sostiene que pese a tener 35 años, el Mercedes Benz 190 verde tiene aún mucha vida por delante.