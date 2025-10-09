Asociaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual inician una campaña por un «financiamiento digno»

Las entidades da discapacidad intelectual gallega, federadas en Fademga Plena inclusión Galicia, han iniciado una campaña conjunta con el objetivo de «denunciar la situación límite» que atraviesa el sector por la «falta de actualización» de los módulos económicos del concierto social y la «ausencia de respuesta política» por parte de la Xunta.

Tal y como ha trasladado la entidad en una nota de prensa, bajo el lema 'A discapacidade intelectual en loita. Sen financiamento non hai futuro', la campaña reivindicativa se ha acordado por unanimidad por las entidades asistentes a la Asamblea y tendrá también presencia en los municipios donde las organizaciones desarrollan su actividad.

En este contexto, han alertado desde hace meses de la asfixia económica que supone tener que asumir en solitario un incremento salarial del 10 % derivado del XVI Convenio Colectivo; una inflación acumulada superior al 10,5 %, y un aumento del Salario Mínimo Interprofesional del 18,4 %.

Frente a esto, han señalado que la Xunta «solo propone una subida en los módulos económicos del concierto social de entre un 5,40% y un 7,88%, lo que resulta completamente insuficiente para garantir la viabilidad de los servicios y la estabilidad del personal».

Además, señalan que la Consellería de Política Social «continúa sin ofrecer una respuesta ni convocar una interlocución directa con el sector», a pesar de las peticiones formales realizadas por Fademga Plena inclusión Galicia.

Con todo, han concluido anunciando que se iniciará un calendario de movilizaciones progresivas del sector.