Un sofá 600 con matrícula de Pontevedra

Isaac Baqueiro Ruibal es un joven de la parroquia de Amil, en Moraña, amante del motor y de los coches clásicos, que trabaja como pintor de vehículos. Pero también es un manitas, y hace unos años diseñó y construyó junto a su padre, otro apasionado del automovilismo, un sofá con la carrocería frontal de un Seat 600.

«Lo hice a partir de un modelo que estaba en muy mal estado. No valía para restaurar y lo iban a tirar para chatarra, quitándole todas las piezas aprovechables. Además de estar tan deteriorado, carecía de documentación, así que no se podía rehabilitar», comenta Isaac a FARO.

Isaac, sentado en su coche-sofá. / FDV

La transformación

Para valorar el resultado final solo hay que ver el trozo de chatarra inicial con el que contaban padre e hijo para transformar el icónico coche que hizo furor en los 70 y en los 80 en la sociedad española, en una joya retro de uso doméstico.

Así estaba el Seat 600 antes de convertirse en un sofá. / FDV

Cuando inició la transformación, Isaac tenía en su garaje otro Seat 600 -éste se podía conducir- en color verde menta, de ahí que eligiera esa tonalidad para su asiento retro, «y así tenía coche y sofá a juego», bromea el restaurador.

Proceso de transformación. / FDV

Reconoce que el proceso de fabricación llevó su tiempo, «pero con paciencia todo se hace», matiza Isaac, que ya tiene otro morro de coche para transformar en un nuevo, cómodo y mullido mueble para su salón. De hecho está valorando vender este primer sofá-coche, después de cuatro años desde su montaje, «además ya no tengo el 600 -se refiere al vehículo-, porque me lo pagaban muy bien y como tengo mas clásicos, lo vendí».

Salpicadero del 600 convertido en radio. / FDV

También está pensando en vender el salpicadero que extrajo del Seat desguazado transformado en sofá, y que ha convertido en una radio vintage. En color verde agua, por supuesto.