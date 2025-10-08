El trabajo se resiste a la salud mental

Para las personas con enfermedad mental, encontrar trabajo es una ardua tarea y así lo avalan los resultados del segundo informe «Discapacidad, Salud Mental y Empleo», realizado a través de ina encuesta a 290 personas con certificado de discapacidad psicosocial, esto es, por un diagnóstico de salud mental (esquizofrenia, depresión crónica, trastorno bipolar u otras patologías). ¿El motivo? El estigma social, que genera un círculo de aislamiento, baja autoestima y renuncia anticipada a procesos laborales, segúnCristina Leirós, coordinadora del programa de Salud Mental en esta fundación.

«Con frecuencia, las discapacidades de tipo mental se asocian de forma muy reduccionista con inestabilidad emocional, falta de capacidad para asumir responsabilidades o incluso imprevisibilidad en el desempeño. Estos estereotipos simplifican y distorsionan la realidad, pues ignoran tanto la diversidad de diagnósticos como la posibilidad de contar con tratamientos, apoyos y entornos laborales adaptados que permitan a las personas desarrollar su talento con plenas garantías. El resultado es una barrera invisible pero muy poderosa: la desconfianza social, que se traslada al ámbito empresarial, limitando las oportunidades y reforzando la exclusión laboral», manifiesta Leirós.

Según este estudio, en España hay 315.200 personas con certificado de discapacidad por diagnóstico de salud mental mental en edad laboral, lo que representa el 16,2% del total de personas de 16 a 64 años con discapacidad. De ellas, solo un 27,3% (86.200 personas) es activa (tiene empleo o lo busca), el porcentaje más bajo de participación laboral entre todos los tipos de discapacidad (la media es del 35,5%). En la misma línea,el 81% de las personas con discapacidad por diagnóstico de salud mental en edad laboral no está trabajando.

Por otra parte, el 88% de las personas con discapacidad por motivos de salud mental destacan que trabajar aporta rutina (72,2%), estabilidad económica (70%), sentimiento de utilidad (59,7%), autoestima (51,1%) y fortalecimiento de las relaciones sociales (35,4%). • Sin embargo, el 82,3% afronta dificultades emocionales en la búsqueda de empleo, sobre todo ansiedad o bloqueo (75,9%) y miedo al rechazo (61,6%), seguidos de problemas de concentración (52%) y limitaciones técnicas (19,6%). Durante el itinerario de búsqueda de empleo, el diagnóstico condiciona desde el primer paso.

Asimismo, casi la mitad de las personas encuestadas (47,1%) percibe expresiones excluyentes en las ofertas de empleo. Por ejemplo, fórmulas como «trabajar bajo presión», «tolerancia al estrés» y «disponibilidad total» desincentivan a candidatos cualificados, que acaban autoexcluyéndose por temor a no cumplir expectativas.

Actos en Galicia por el día mundial

Con motivo del Día Mundial de la Salud Menta, que se celebra el próximo 10 de octubre con el lema «Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental», DOA Saúde Mental organiza una serie de mesas redondas, conferencias y mesas informativas en Vigo, Santiago, Cangas y Moaña para concienciar sobre la importancia de cuidar la salud mental y romper estereotipos.Hoy se instalará una mesa informativa en la entrada principal del hospital Nicolás Peña de Vigo y el viernes 10, en la sede administrativa de la Xunta en Vigo. También hoy, se celebrará la jornada «Saúde mental e mocidade, coidar o presente para construir o futuro» en la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago organizada por Salud Mental FEAPES. Mañana, en la plaza del Rey de Vigo, tendrá lugar la lectura del manifiesto y el viernes, en Moaña. Por otra parte, también el día 10 se inaugurará, en la capilla del hospital de Cangas, la exposición «Ollo, ollas, ollare», que se mantendrá hasta el 16.