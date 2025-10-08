A.M.A. Seguros amplía su oferta aseguradora con una nueva póliza para mascotas
R. S.
Vigo
A.M.A. Seguros, la mutua de los profesionales sanitarios, amplía su catálogo de soluciones con un seguro innovador dirigido a profesionales de la salud y a sus familias. Bajo la denominación AMA Mascotas, la nueva póliza refuerza el compromiso de la entidad de «cuidar de quienes nos cuidan», extendiendo esa protección a sus mascotas.
En concreto, AMA Mascotas contempla el reembolso del 80 % de los gastos veterinarios hasta 3.000 euros anuales, la libre elección de clínica en toda España y las vacunas anuales obligatorias dentro de la póliza. También incluye asistencia telefónica 24/7, responsabilidad civil, defensa jurídica y fianzas, así como los gastos de alojamiento y cuidado de la mascota en caso de hospitalización.
