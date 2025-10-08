León XIV viajará a Líbano para lanzar «un mensaje de paz» en Oriente Medio

El primer viaje internacional del papa León XIV será a Turquía y Líbano del 27 de noviembre al 2 de diciembre, según informó en la jornada de ayer la oficina de prensa del Vaticano.

La primera etapa de su recorrido comenzará con una peregrinación a Iznik con motivo del 1.700 aniversario del Primer Concilio de Nicea, donde permanecerá hasta el 30 de noviembre para, posteriormente, trasladarse a Líbano hasta el 2 de diciembre con el objetivo de lanzar «un mensaje de paz» en Oriente Medio.

Nicea, hoy la ciudad de Iznik, a unos 100 kilómetros al sureste de Estambul, acogió en el año 325 el primer concilio ecuménico de la historia del cristianismo, convocado por el emperador Constantino I. Este viaje había estado programado por Francisco el pasado mes de mayo, pero el pontífice argentino falleció en abril a los 88 años sin poder llegar a realizarlo. En este sentido, cabe destacar que el viaje a Líbano había sido otro de los sueños de Francisco, pero siempre se aplazó por la situación política en el país.

Tras el anuncio de los destinos de su primer viaje internacional, el presidente libanés, Joseph Aoun, celebró la próxima visita del papa León XIV al país y la calificó de «esperanzadora» en «un momento histórico que reafirma la presencia» del Líbano y «su papel en el corazón de la Iglesia y en la conciencia del mundo, como espacio de libertad, tierra de convivencia y mensaje humanitario». Aoun añadió que la visita del pontífice «constituye un hito en la historia de las relaciones entre el Líbano y la Santa Sede y encarna la confianza inquebrantable del Vaticano en este país». El presidente libanés concluyó señalando que «la visita papal es un llamado a la paz, a consolidar la presencia cristiana y a preservar el modelo libanés, que es necesario para el mundo y la región».

En cuanto a la visita a Turquía, cabe recordar que Francisco visitó el país en 2014, donde se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan, mientras que el último papa que visitó Líbano fue Benedicto XVI, en septiembre de 2012.