Concluido el 85% de las obras del Centro de Artes Dixitais de Galicia

El nivel de ejecución de las obras para la construcción del que constituirá el primer Centro de Artes Dixitais de Galicia, infraestructura que se está construyendo actualmente en la Cidade da Cultura, alcanza ya el 85%. Lo aseguró así el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, quien supervisó ayer los trabajos y garantizó que estarán terminados a finales de este mismo año.

En el recorrido, el titular de Cultura destacó que las futuras instalaciones suponen una «ventá de oportunidades para situar a Galicia na vangarda das artes dixitais» y adelantó que, paralelamente al avance de las actuaciones, la Xunta está ahondando en una mayor definición del plan de usos de dicho centro. En este sentido, López Campos anunció que se llevará a cabo «a apertura dun proceso de diálogo coa comunidade de creadores e coas industrias culturais e a celebración en novembro dun foro internacional cun amplo panel de expertos e creadores».

Finalizadas las obras y aprobado el programa de usos, el conselleiro de Cultura señaló que la hoja de ruta pasa a continuación por la equipación de las instalaciones, un proceso que ya está en marcha, según aseguró, puesto que anunció que el siguiente hito se está procediendo a identificar la tecnología necesaria para un espacio que contará con un entorno para experiencias inmersivas, áreas de realidad virtual o espacios de «videomapping», así como laboratorios y dispositivos orientados a la comunidad escolar. Para ello, la Xunta prepara una licitación para dotar al centro del equipamiento técnico necesario y, a este respecto, López Campos subrayó que «vendo o ritmo ao que avanzan os traballos, estamos seguros de que estará plenamente operativo o vindeiro ano», concretamente, en el segundo semestre de 2026.

El conselleiro explicó que localizar en el Gaiás el Centro de Artes Digitales permite un ahorro significativo, ya que no implica la adquisición de un solar con las características necesarias para una equipación de esta naturaleza ni tampoco la construcción de un edificio nuevo. «Estamos adaptando un espazo que xa existía e estaba en desuso, os aparcadoiros subterráneos do Teatro da Música, un dos edificios incluídos nos proxecto orixinal da Cidade da Cultural, pero que non chegaron a ser totalmente construídos», comentó el titular de Cultura.

Al margen de la construcción del Centro de Artes Dixitais, López Campos aprovechó la visita para poner en valor que las artes digitales ya son un eje prioritario en la programación de actividades de la Cidade da Cultura en la actualidad.