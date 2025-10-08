En busca de nuevos mercados para el audiovisual gallego

Promover el intercambio cultural, poner en común obras audiovisuales de interés, crear sinergias entre profesionales, alcanzar acuerdos entre países y, lo prioritario, lograr una apertura de nuevos mercados para las producciones audiovisuales gallegas y lusas. La ciudad de Vigo es punto de encuentro esta semana de una docena de profesionales vinculados al sector audiovisual procedentes de Brasil, Portugal y de distintos lugares de la comunidad gallega en el marco de la primera edición de Impulsa Cine, un proyecto que cuenta con la financiación del Ministerio de Cultura y que tiene como meta principal crear un espacio en el que profesionales gallegos y de países de habla portuguesa puedan establecer contacto y futuras colaboraciones.

Hasta el próximo sábado 11, el Museo MARCO y la sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo serán los espacios que albergarán todo tipo de actividades dirigidas al aprendizaje y creación de oportunidades para profesionales, estudiantes y personas entusiastas del cine, dando respuesta así a la necesidad de fortalecer los vínculos cinematográficos naturales entre España y el mundo lusófono, promoviendo la cooperación, la profesionalización y la internacionalización del sector cultural.

En su primera edición, Impulsa Cine se presenta como una plataforma innovadora que combina exhibición, formación, debate y «networking», sin perder el enfoque en la sostenibilidad, en la igualdad de género y en la difusión digital. Detrás de la organización de este evento se encuentra Abella Producións y, desde la entidad, André de Oliveira, destacó que «unha das actividades de interese será a presenza de Ana Tendler, responsable de Maricá Filmes, plataforma pública de streaming creada polo Concello de Maricá (Río de Janeiro), porque un dos nosos obxectivos é abrir novos mercados para as producións galegas e lusas. Impulsa Cine é precisamente un espazo de encontro para que películas galegas poidan ser proxectadas en Brasil e tamén que as películas brasileiras poidan ser proxectadas en Galicia, queremos que este proxecto sexa un marco de referencia e que se acaden acordos específicos».

En futuras edicións esperamos contar tamén con creadores e creadoras de Angola e Mozambique

De Oliveira adelantó la intención de dar continuidad a este proyecto en Vigo y, si bien en esta ocasión no ha sido posible, afirmó que el objetivo es que «en futuras edicións esperamos contar tamén con creadores e creadoras de Angola e Mozambique».

En cuanto al hecho de celebrar este encuentro internacional de profesionales del sector audiovisual en Vigo, André de Oliveira indicó que «a intención é tamén consolidalo como plató de cine, poder atraer novas producións e fomentar esta industria, achegando o noso gran de area tecendo esta rede entre profesionais».

Tras haberse inaugurado ayer con una «masterclass» de la directora da produtora PNG Pictures, Tathiani Sacilotto, Impulsa Cine continuará hoy con una mesa de debate sobre la producción transnacional en el cine lusófono y gallego.